Uludere terörden temizlendi, festivallere hazırlanıyor Terör bitince devletin milyonluk yatırımları yaylalara kadar uzandı. Bir zamanlar PKK’nın festival yaptığı Şırnak’taki Avaspi Yaylası'na dev mesire alanı inşa edildi.

İHA

Şırnak’ın Uludere ilçesine 6 kilo metre uzaklıkta bulunan ve güzel doğasıyla baş döndüren Avaspi Yaylası’na mesire alanı yapıldı.

Bir zamanlar teröristlerin festival yaptığı alanda şimdi futbol sahası, çocuk oyun parkı, piknik alanları, mescit ve kafeterya bulunuyor.

PKK bitince, huzur ve güven geldi

Yüksek rakımlı Tanin Tanin Dağları’nın yamacında bulunan mesire alanını hem Uludereli hem de Uzungeçit ile Beytüşşebaplılar yoğun olarak kullanıyor.

PKK bitince huzur ve güvenliğin sağlandığı ve yatırımların hız kazandığı Uludere’nin Belediye Başkanı Sait Ürek, mesire alanında yapılan peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalara yönelik konuşan Ürek, şunları söyledi:

"Devletimizin hizmetleri sınırsız oluyor"

Burada güzel bir mesire alanı yaptık. Sadece Uludere değil, hem Uzungeçit ve Beytüşşebap ilçesinden gelen vatandaşlarımız kullanıyor. Eskiden burada hiçbir şey yoktu. 2019 seçimleri sonrasında güzel bir hizmet getirdik. Burada aydınlatma, park, futbol sahası, kamelya fidan diktik. Yaz aylarında gece 12.00’ye kadar kalabiliyor. Yaz aylarında sosyal faaliyetlerimiz başlayacak. Uludere ilçemizde 3 mesire alanı 12 oyun parkı yaptık. Eskiden bunlar yoktu. Devletimizin hizmetleri sınırsız oluyor. Yaz aylarında festival yapacağız.

Huzur festivalleri düzenlenecek

Önümüzdeki aylarda ise belediye tarafından aynı bölgede huzur festivalleri düzenleneceği ifade edildi.