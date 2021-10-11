Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne 285 bin kişi katıldı

Bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali nedeniyle ziyaretçi akını yaşandı. 285 bin kişinin katıldığı belirtilen festival nedeniyle otellerdeki 11 bin yatak kapasitesi doldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk mangal ateşinşi yakarak başlattığı bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne ilgi büyük oldu.

Adana Valiliği, Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin kente hem ekonomik anlamda hem de tanıtım anlamında büyük katkılar sağladığını kaydetti.

285 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Valilikten yapılan açıklamada, "8-10 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nde Adana’daki otellerde 11 bin yatak kapasitesinin tamamının dolduğu, Tarsus ve Mersin gibi çevre il ve ilçelerdeki otellerin doluluk oranının da çok yüksek olduğu belirlenmiştir. 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’ni yaklaşık 285 bin kişi ziyaret etmiş olup Adana dışından otellerde ve evlerde konaklamak üzere yatılı gelenlerle çevre il ve ilçelerden günübirlik gelen misafirlerin toplam sayısı ise yaklaşık olarak 100 bin kişidir." denildi.

KENT EKONOMİSİNE 110 MİLYON TL KATKI

Festivalin kent ekonomisine önemli ölçüde katkı sağladığı ifade edilen açıklamanın devamında turizm gelirleri ile ilgili şu değerlendirme yapıldı:

"Türkiye’de turistlerin gecelik harcama miktarı 2020 yılı için 61 dolardır. Adana’ya dışarıdan gelenlerin konaklama, yeme, içme ve alışveriş gibi aktivitelerle iki günde yaklaşık bin 100 TL harcama yaptığı, toplamda festival döneminde turist harcamasının 110 milyon TL civarında Adana ekonomisine katkı sağladığı değerlendirilmektedir. Düzenlendiği ilk yıldan itibaren en küçük bir güvenlik ve asayiş olayının yaşanmadığı festivalimize, Adana’da yaşayanların da ilgisi çok yoğun olmuştur. Festivalde 35 ton et tüketildiği düşünüldüğünde festivalin kent ekonomisine Adana halkının yaptığı harcamalarla birlikte yaklaşık 150 milyon TL’lik bir katkısı olmuştur."













