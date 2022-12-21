Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması'nın ödülleri verildi

"Özgür Kudüs" temasıyla düzenlenen "5. Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması"nın ödülleri sahiplerine takdim edildi.

Mirasımız Derneği ve Dünya Karikatüristler Birliği (UWC) tarafından düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Esenler Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, Mescid-i Aksa'nın özgür olması için hep birlikte ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını kaydetti.

Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı sanat alanında da gündeme getirmek için çaba sarf ettiklerini dile getiren Demirci, Mirasımız Derneği'nin 15 yıl önce kurulduğunu anlattı.

Demirci, "İlk kurulduğunda acaba biz nasıl çalışma yapacağız diye düşünürken ummadığımız yerlerden kapılar açıldı. Elhamdülillah bugün Kudüs'te yüzlerce yetimin ve ailelerin evlerine yüreklerine dokunduk, onlarca cami ve evin restorasyonunu yaptık. Kudüslüleri yalnız bırakmadık ve bırakmamaya kararlıyız. Biz Kudüs için yola çıktık." diye konuştu.

Mescid-i Aksa'yı çeşitli vesilelerle gündeme getirmeye çalıştıklarını belirten Demirci, "Sizleri de davet ediyoruz, bugün burada hep birlikteyiz. Siz de Kudüs'ü, Mescid'i Aksa'yı hiçbir zaman yalnız bırakmayın." ifadelerini kullandı.

Esenler Belediyesi, Kağıthane Belediyesi, Üsküdar Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen yarışmaya bu yıl 26 ülkeden 179 karikatürist, 455 eserle katıldı.

Kudüs ile alakalı insan hakları, adalet, özgürlük, sevgi, kültür, sosyal hayat, sosyal sorumluluk, barış, şehir hayatı gibi kavram ve konuların işlenmesi hedeflenen yarışmada, ön jürinin değerlendirmesi sonucu 38 eser finale kaldı.

Türkiye'den Şener Tosun birinci, İran'dan Nahid Maghsoudi ikinci, Kazakistan'dan Galym Boranbayev ise üçüncü oldu.

Ayrıca, Esile Altunışık "Mirasımız Derneği Özel Ödülü", Halime Aydın "Necmettin Erbakan Özel Ödülü", Eren Esirci "Naci el-Ali Özel Ödülü", Melike Sümeyye Aysal "2. Abdülhamit Han Özel Ödülü" alırken, Meryem Sena Burhan'a, "Selahaddin Eyyubi Özel Ödülü" takdim edildi.

Gecede Yiğithan Engin ve genç müzisyenler Kudüs temalı ezgiler söyledi. Etkinliğe katılanlardan çekilişle belirlenen 12 kişiye Kudüs seyahati hediye edildi.



Ana jürisi Türkiye'den Ahmet Altay ve Murat Yılmaz ile Avusturya'dan Klaus Pitter, Lübnan'dan Anas Lakkis, Bulgaristan'dan Maya Tcholakova, İran'dan Mahboube Pakdel ve Hırvatistan'dan Mojmir Mihatov'dan oluşan yarışma kapsamında seçilen 72 karikatürün yer aldığı sergi de açıldı.