İsim anlamları sıkça merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki Umay ne demek? Umay isminin anlamı nedir? İşte manası...

Genellikle kız çocuklarına verilen Umay ismi, isim araştırmaları yapanlar tarafından merak ediliyor.

Bebeklerine isim arayan anne babalar, Umay ne demek, Umay isminin anlamı nedir? sorguluyor.

İşte oldukça popüler olan Umay isminin kökeni ve anlamı...

UMAY NE DEMEK?

Umay, birden fazla anlama gelen ve her anlamı ile beğeni toplayan en güzel isimlerden biridir.

Umay ismi, eski Türk Devleti'nde sıklıkla kullanılan isimlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Eski Türk Devleti'nde bu isim verilmesinin sebebi, Türk mitolojisinde doğum ve bereketin sembolü inanışının yaygın olmasından kaynaklıdır.

Genel olarak kız çocuklarına verilen Umay isminin birçok anlamı bulunmaktadır.

UMAY İSMİNİN ANLAMI

Umay ismi 3 farklı anlama gelmektedir.

1. Orhun Yazıtları´nda geçen, çocukları ve hayvan yavrularını koruduğuna inanılan kadın Tanrı.

2. Umay, Türk mitolojisinde doğum ve bereketin sembolü olan en önemli tanrıçanın adıdır. Omay, Imay, Ubay, Humay olarak da anılır.

3. Devlet kuşu.