UMHD'den Dünya Mülteciler Günü konseri

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, 20 Haziran'da Dünya Mülteciler Günü Konseri düzenleyecek.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) 20 Haziran 2021 Pazar 21.00'de Dünya Mülteciler Günü'ne özel düzenleyecek.

YOUTUBE'DAN CANLI YAYINLANACAK

İstanbul Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konser, ayrıca Mülteci TV'nin YouTube hesabından canlı yayınlanacak.

Konserde Suriye'den Malik Noor, Alaa & Baidaa Alkhatib, İran'dan Danial Ajdari, Kongo'dan Enzo Ikah, Makedonya'dan Mesut Kurtis, Küba'dan Keily Fidel, Kanada'dan Sarah Atkinson sahne alacak.

"HERKESİN PAYLAŞTIĞI VATAN"

UMHD'den düzenlenecek konsere ilişkin yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müzik, herkesin paylaştığı vatan.

20 Haziran günü 2001 yılından bu yana tüm Dünya’daki mültecilerin yaşadığı sorunlarla ilgili farkındalığıarttırmak için Dünya Mülteciler Günü olarak çok çeşitli etkinliklerle anılmakta.UNHCR verilerine göre 2020 yılı ortası itibarı ile tam 80 milyon insan zorla yerinden edilmiştir. Bunların26 milyonu mülteci olmuş, 45.7 milyonu kendi vatanında yerinden edilmiş, geri kalanı ise sığınmacıolmuştur. Son 20 yılda yerinden edilen insan sayısı iki katına çıkmıştır.

Türkiye 2014 yılından bu yana Dünya’da en fazla koruma ihtiyacı olan insana kucak açan ülke olmuştur.Yaşanan Suriye krizinin bu durumda büyük payı bulunmaktadır.En temel insani ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorluk çeken bu insanlar bir yandan da öncekihayatlarından miras kalan yaşam alışkanlıklarını sürdürmenin yollarını arıyorlar.

Barınma, sağlık,güvenlik, çalışma sorunları ile boğuşan mülteciler öte yandan da eğitimleri, yetenekleri ile edindiklerisanat tecrübesini de yeni vatanlarında ortaya koymanın yollarını arıyorlar. Bu konuda ortayakoyabildikleri ürünleri hem vatan hasretlerini bir miktar da olsa dindiriyor hem de dertleri, sorunlarınıtüm Dünya’ya anlatmanın etkili bir yolu olabiliyor.2013 yılında kurulan Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) o günden bu yana proaktif biranlayışla mülteciliğe sebep olan sorunları engellemeyi birincil hedef almakla birlikte bugüne kadar 8000’in üzerinde hukuki yardım ve danışmanlık, 7500’ün üzerinde sosyal yardım ve 5000’e yakın eğitimhizmeti vermiştir.

UMHD 20 Haziran 2020 Dünya Mülteciler Gününde organize ettiği konser ile ülkemizde misafir olansanatçılar ile sanatçılarımızı aynı sahneye çıkarmış, bir akşam da olsa kendi şarkıları ile müzikseverlereseslenmelerine, sanatlarını icra etmelerine fırsat sağlamış böylelikle mültecilik kavramına farkındalığıarttırmaya çalışmıştır.Bu yıl da 20 Haziran Dünya Mülteciler gününde yine bir konser ile mültecilerin vatan hasretiniazaltmaya, konu hakkında farkındalığı arttırmaya gayret göstereceğiz.

Zira müzik, herkesin paylaştığısınırları olmayan bir vatandır. Bu yıl konserde Suriye’den Malik Noor, Alaa & Baidaa Alkhatib, İran’danDanial Ajdari, Kongo’dan Enzo Ikah, Makedonya’dan Mesut Kurtis, Küba’dan Keily Fidel, Kanada’danSarah Atkinson katılıyor.

Onlarla aynı sahneyi paylaşacak sanatçılarımız ise Taner Yüncüoğlu, Umut Mürare, Aykut Kuşkaya, Eşref Ziya, Grup Genç, Kemal Faruk, Mehmet Ali Aslan, Resul Aydemir, TayfunAyaz, Hicret Nida Bulut olacak. Konserin müzik yönetmenliğini ise Murat Polat yapacak.Her bir misafir sanatçının ayrı bir hikayesi, bir yaşam yolculuğu var. Bu yolculuk kimi zaman zorluengelleri aşmayı gerektirirken, kimi zaman sıcacık karşılaşmalara sahne olmuş. T.C. Kültür ve TurizmBakanlığı ile T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenenkonsere tüm basın mensubu arkadaşlarımızı davet ediyoruz."