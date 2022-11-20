Kimliği belirsiz şahıs, borç verdiği kişi otomobile binip kaçmaya çalışınca kaputa çıkarak durdurmaya çalıştı. Otomobil sürücüsünün kaputu tutan kişiyi düşürmeye çalıştığı anlar kayıt altına alındı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi olan iki kişi arasında tartışma çıktı.

İkili arasında tartışma bir süre devam ederken borcu olan kişi otomobiliyle kaçmaya çalıştı.

Bu duruma sinirlenen alacaklı, gitmesini engellemek için kaputun üstüne çıktı.

Sürücü adamı düşürmeye çalıştı

Kısa bir süre bu şekilde yolculuk yaptılar.

Kaçan sürücü zaman zaman zikzaklar çizerek, kaputu tutan kişiyi düşürmeye çalıştı.

O anlar kayıt altına alındı

İkili arasındaki şoke eden manzaralar bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla anbean kayıt altına alındı.

Ümraniye'de borç verdiği kişiyi kaputa çıkarak durdurmaya çalıştı ViDEO

"Kaçan kişinin dişleri de kırıldı"

Görgü tanığı Emir Alkan, "Burada çalışıyorduk. Baktık bir kişi kaputun üzerinde gidiyordu. İleride durdurdu aracı. Sonra otomobilin camlarını kırdı. Daha sonra çevredekiler araya girince dağıldılar. Bize alacak verecek meselesi olduğunu söylediler. Kaputu çıkan kişi alacaklı olanmış. Bir ticaret mi ne yapıyorlarmış. Kaçan kişinin dişleri de kırıldı." dedi.

"Kaputa tutunarak durdurmaya çalışmış"

DHA'nın haberine göre, Ercan Aslan ise "Önümüzden kaputun üzerinde birinin olduğu bir araba geçti. Sonra geri döndü. Tartıştılar, parasını almış herhalde. Parayı alan kişi aracı kullananmış. Diğeri de kaputa tutunarak durdurmaya çalışmış. İleride durdurunca kavga çıkmış. İki tarafı da tanımıyoruz." diye konuştu.

















