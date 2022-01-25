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    Ümraniye'de kar üstünde horon keyfi

    İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir grup, karın üzerinde horon oynayıp, eğlendi.
    • İHA
    • 25.01.2022 - 18:40
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 18:44
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    Ümraniye'de kar üstünde horon keyfi

    İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, mega kenti beyaz bürüdü.

    KAR ÜZERİNDE HORON

    Dün gece saatlerinde Ümraniye’de etkili olan kar yağışıyla bir grup vatandaş sokağa çıkarak Karadeniz’in yöresel müziği eşliğinde horon çekip keyifli vakit geçirdi.

    Renkli görüntülerin yaşandığı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Ümraniye'de kar üstünde horon keyfi VİDEO

    Ümraniye de kar üstünde horon keyfi #1

    Ümraniye de kar üstünde horon keyfi #2

    Ümraniye de kar üstünde horon keyfi #3


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