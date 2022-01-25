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Ümraniye'de kar üstünde horon keyfi
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir grup, karın üzerinde horon oynayıp, eğlendi.
- İHA
- 25.01.2022 - 18:40
- Güncelleme : 25.01.2022 - 18:44
İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, mega kenti beyaz bürüdü.
KAR ÜZERİNDE HORON
Dün gece saatlerinde Ümraniye’de etkili olan kar yağışıyla bir grup vatandaş sokağa çıkarak Karadeniz’in yöresel müziği eşliğinde horon çekip keyifli vakit geçirdi.
Renkli görüntülerin yaşandığı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ümraniye'de kar üstünde horon keyfi VİDEO