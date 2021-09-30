İstanbul Ümraniye'de navigasyon mağduru sürücünün merdiven bulunan sokağa girerek, takla attığı anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşanılan kaza, izleyenleri hayrete düşürdü.

Armağanevler Mahallesi Gürsel Sokak'ta meydana gelen olayda Osman Karaoğlan, 41 EJ 310 plakalı otomobiliyle ilerlediği sırada cep telefonundaki navigasyon uygulamasının yönlendirmesiyle yol olarak görünen Başak Sokak'a girdi.

SOKAKTAKİ MERDİVENLERİ FARK EDEMEYEN SÜRÜCÜ, OTOMOBİLİYLE TAKLA ATTI

Sokaktaki merdivenleri fark edemeyen Osman Karaoğlan'ın kullandığı otomobil, taklalar atarak duvara çarptı. Karaoğlan, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise, güvenlik kameralarına yansıdı.

Ümraniye'de merdivenli sokağa giren sürücünün otomobiliyle takla attığı anlar VİDEO

"TAKLA ATA ATA ARACIMLA BERABER İNMEYE BAŞLADIM"

Yaşadıklarını anlatan sürücü Osman Karaoğlan, "Üst sokaktan gelirken navigasyon bana sağa dönüş gösterdi. Yani burayı yol olarak gösterdi. Ben de sağa döndüm. Döndükten sonra merdivenli bir yol görüyorsunuz zaten burası. Takla ata ata aracımla beraber inmeye başladım. En son duvara çarpıp durdum. Aracın içinde kafamı korudum bir şey olmasın diye. Sonra camdan çıkmaya çalıştım kendi başıma. Allah'a şükür burnum kanamadan çıktım. Ama sokak olarak gözüküyordu. Herhangi bir girilmez ibaresi de yok." dedi.

















