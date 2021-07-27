Umre 2021: Aşı olanlar umreye gidebilir mi? Umre için kabul edilen Covid-19 aşıları

Suudi Arabistan yetkilileri umre ziyaretine ilişkin koronavirüs aşısı şartlarını duyurdu. Peki umre ziyaretleri başladı mı? Umre için hangi aşı isteniyor? İşte detaylar...

Hac ibadetinin tamamlanmasıyla birlikte müslümanların gözü umre ziyaretlerine çevrilmişti.

Umre tarihleri açıklandı. Buna göre, 25 Temmuz Pazar itibarıyla umre ziyaretlerine ilişkin başvurular başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Arabistan yönetimi iki yıldır yurtdışından haccı adayı kabul etmiyor. hac görevini yerine getiremeyenler kutsal toprak hasretlerini umre ziyareti ile gidermek istiyor.

Arabistan yetkilileri, yurt dışından gelecek vatandaşların umre ziyaretleri için aşı olmanın şart olduğu vurgulayarak geçerli sayılacak koronavirüs aşılarını açıkladı.

Peki umre ziyareti ne zaman başlıyor? Umreye aşı olanlar mı gidecek? Umre için hangi aşı isteniyor? İşte tüm detaylar...

UMRE ZİYARETLERİ BAŞLADI MI?

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, yurt dışından ilk umre ziyaretçilerini 9 Ağustos Pazartesi günü kabul etmeye başlayacağını duyurdu.

UMRE İÇİN AŞI ŞARTI 2021

Umre vizesi, konaklama ve barınma gibi işlemlerin başladığını aktaran Saeed, yurt dışından gelenlerin umre yapabilmeleri için en önemli şartların en az 18 yaşında olmaları ve Gıda ve İlaç Kurumu tarafından onaylanmış 4 Covid-19 aşısından birini yaptırması olduğunu açıkladı.

UMRE ZİYARETİNDE KABUL EDİLEN AŞILAR

Suudi Arabistan, salgınla mücadele kapsamında şu ana kadar Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Moderna aşılarının kullanımına onay verdi.

SİNOVAC AŞISI OLANLAR UMREYE GİDEBİLİR Mİ?

Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısı ise liste dışı tutuldu.