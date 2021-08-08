Umre başvuruları başladı mı, ne zaman? 2021 Umre başvurusu nereden yapılır?

Umre başvuruları başladı mı, ne zaman? 2021 Umre başvurusu nereden yapılır?

2021 hac döneminin sona ermesinin ardından umre ziyaretlerinin ne zaman başlayacağı Müslümanlar tarafından merak konusu oldu. Peki 2021 Umre başvuruları başladı mı, ne zaman? İşte detaylar...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülkeler, salgını önlemek ve yeni salgınların önüne geçmek amacıyla sıkı tedbirler almak zorunda kaldı.

Koronavirüs salgını hac ve umre ibadetlerini de etkilemişti. Suudi Arabistan geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hac ibadeti için sadece ülkesindeki hacı adaylarını kabul etti.

İki yıldır kutsal topraklara giderek hac ibadetini gerçekleştiremeyen Müslümanlar, Kabe-i Muazzama ve Peygamber Efendimiz'e (s.a.s) duyulan özlemi umre ziyareti ile gidermek istiyor.

Bu noktada, umreye gitmek isteyenler, ''Umre başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Umre başvurusu nasıl ve nereden yapılır?'' sorularına yanıt arıyor.

Peki Umre başvuruları başladı mı, kayıtlar ne zaman? 2021 Umre başvurusu nasıl, nereden yapılır? İşte detaylar...

2021 UMRE BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Suudi Arabistan, 9 Ağustos 2021 Pazartesi gününden itibaren yurt dışından umre ziyaretleri için başvuruların alınacağını ve aylık 2 milyon umrecinin kabul edileceğini bildirdi.

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdulfettah Bin Süleyman, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın yabancı ülkelerden umreciler ve ibadet amaçlı ziyaretçileri karşılamaya hazır olduğunu belirtti.

2021 UMRE BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Başvuruların "Eatmarna" (İtemerna) uygulaması üzerinden yapılacağını ifade eden Bin Süleyman, koronavirüs tedbirlerine riayet edilerek günlük 60 bin, aylık ise yaklaşık 2 milyon umrecinin kabul edileceğini kaydetti.

AŞI BELGESİ ŞARTI GEÇERLİ

Bin Süleyman, bakanlığın, umrecilerin hangi ülkelerden kabul edileceği ve sayılarının belirlenmesi konusunda yetkili makamlarla koordinasyon içinde çalışıldığını belirtti.

Suudi Arabistan'da onaylı Kovid-19 aşılarını yaptırmış olmanın, umre yapmak, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet etmek için ön koşul olduğuna işaret eden Bin Süleyman, yurt dışından gelen umrecilerin aşı olduklarına dair belgelerinin yanlarında bulunması gerektiğini kaydetti.