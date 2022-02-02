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    Umut dolu bir tarih: 02.02.2022! Gözler saat 02.02'de...

    Bugün ikinci ayın ikisi ve yıl 2022. Aynı gün ay ve yılın aynı sayıyla denk geldiği bu günde sosyal medyadan dilekler yükseliyor, herkes güzel bir anı yakalamak istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2022 - 13:32
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 13:44
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    Umut dolu bir tarih: 02.02.2022! Gözler saat 02.02'de...

    Aynı rakamlarla denk gelen tarihler, her seferinde ilgi çekiyor...

    2 Şubat 2022 tarihinin özel olduğunu düşünenler, bugünün kalıcı olması adına kalıcı bir anı hayali peşinde.

    Her gün normal sayıda kıyılan nikâhlar yılın aynı sayıya denk gelen günlerinde artış gösteriyor.

    Türkiye'nin birçok kentinde çiftler bu tarihte evlenmek için nikâh memurluklarının yolunu tutmaya başladı.

    02.02.2022 tarihinin uğuruna inanan çiftler evlendirme dairelerine akın etti.

    DOĞANLAR ŞANSLI SAYILIYOR

    Her ne kadar bu tarih evlilik için 'şans' olarak sayılsa da aynı durum yeni doğan bebekler için de geçerli. Yeni yılın ilk bebekleri gibi böyle eşine az rastlanan tarihlerde dünyaya gelen bebeklerde şanslı bebek olarak sayılıyor.

    Umut dolu bir tarih: 02.02.2022! Gözler saat 02.02 de... #1

    NUMEROLOJİDE 02.02.2022

    Bildiğiniz üzere numerolojide bazı dizilimler önemli etkiler taşıyabiliyor. Özellikle de rakamların tekrar ettiği ve belli bir rakamın genel tarih dizilimini domine ettiği günler bizleri bazı enerjilerle kuşatıyor.

    Numerolojide 2 rakamının ikili ilişkileri, ortaklıkları ve duygusal ilişkilerde dengeyi yansıtması tüm bu başlıkları şubat ayının merkezine taşıyor.

    Umut dolu bir tarih: 02.02.2022! Gözler saat 02.02 de... #2

    GÖZLER SAAT 02.02'DE

    Sosyal medyada da bugünün tarihine ilişkin birçok mesaj paylaşıldı.

    Kullanıcılar, 2 Şubat 2022'de "güzel bir şey olsun" dileklerinde bulunuyor. Sayıların denk gelmesinin yanı sıra bu tarihi değerlendirmek isteyenler, yapmaya cesaret edemedikleri bir şeyi gerçekleştirmek, belki yüzleşmek belki de sevdiğine açılma planları yapıyor.

    Özellikle astroloji ile ilgilenenler çeşitli ritüelleri gerçekleştirmek için bekliyor. Bunlardan bazıları dua, olumlama, kağıda dökme, toprağa gömme olabiliyor.


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