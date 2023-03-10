Türkiye'nin bahar rotaları Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem nedeniyle tüm Türkiye uzun bir süredir yasta. Kaybettiğimiz canların acısı hep yüreğimde kalacak. Ancak hayat devam ediyor ve yeniden başlamamız gerekiyor. Bunun için seyahate çıkmak iyi bir fikir olabilir. Özellikle bahar aylarında, ülkemizin en güzel yerlerini keşfe çıkabilrsiniz.

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem sonrası 40 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.

Bu depremden sonra Türkiye'de bir hafta milli yas ilan edildi ve deprem bölgelerinde de 3 aylık sürecek OHAL başladı.

Deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak için tüm Türkiye hatta dünya seferber oldu. Bölgeye binlerce yardım gitti.

Karanlık ve yorucu geçen şubat ayının ardından, mart ayı kapımızı çaldı ve umutlarımızı yeniden yeşertmek için bize fırsat sunuyor.

Bu fırsatı kullanmak ve değerlendirmek için bahar bulunmaz bir nimet...

Cennet ülkemizde bahar ayında birbirinden güzel çiçekler açar, kuşlar öter ve ağaçlar döktüğü yaprakların yerine daha güzellerini koyar.

Bu baharı kaçırmamak için Türkiye'de görmeniz gereken bazı noktalar var. Buralara birkaç günlük izinde bile kaçabilirsiniz.

O zaman Türkiye'nin bahar rotalarına birlikte bakalım!

Karadeniz Yaylaları

Güzel ve temiz bir nefes almak için rotayı Karadeniz yaylalarına çevirelim...

Yerden ortalama 2.000 metre yüksekteki Karadeniz yaylalarının her biri, ayrı bir güzellik vadediyor. Ayder, Anzer, Pokut, Kaçkar ve Gito.. Güzelliği ilşe başi döndüren Karadeniz'in yaylaları sizi bulutlara komşu yapacak.

Elinizi kaldırsanız sanki bulutlara değecekmişsiniz hissi yaşatan yemyeşil Karadeniz dağlarına seyahat etmenin tam zamanı!

Güzeller güzeli Salda

Salda'nın mavisi ve dinginliği sizi çağırıyor. O güzellik ve sakinlik karşısında sizde dinginleşiyorsunuz.

Salda'nın güzel maviliğinde bol bol hatıra fotoğrafı çektirin. Ardından vaktiniz varsa, Artvin'e Karagöl'e doğru uzanın. Orasının güzelliği ise bambaşka..

Festivallere de bir göz atmayalım mı...

Türk dünyasının en hoş ritüellerinden Hıdrellez, Kakava Şenlikleri, İstanbul Film Festivali ya da BİLİMFEST aklımıza gelenler oldu. Diyelim ki; ilk defa İstanbul'a geliyorsunuz.

Baharın tadını çıkarmak için üstelik. Eee neden festivallere katılmayasınız ki... Ya da bir Kakava Şenliği'ne....

Bahar sizi çağırıyor:)

Kazdağları’yla başlayın, Sapanca’dan Ballıkayalar Tabiat Parkı’na, Safranbolu’dan Amasra’ya büyük bir bahar turuna çıkın. Bahar ruhunuza iyi gelecek. Alın ailenizi yanınıza, Türkiye'yi yeniden keşfedin.

Bu tur sayesinde yaralarınızı sarma ihtimaliniz olduğu gibi, ailenizle daha çok yakınlaşma ihtimaliniz olacak.