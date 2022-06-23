UNESCO: Akdeniz’de 1 metreyi aşan tsunami olacak

UNESCO tarafından yapılan açıklamada, 30 yıl içinde Akdeniz’de 1 metreyi aşacak büyüklükte bir tsunami beklendiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, Portekiz’in başkenti Lizbon’da gelecek hafta, Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı düzenleyecek.

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, konferansta “Tsunamiye Hazır” programını açıklayacak.

Azoulay tarafından açılanacak tsunami eğitim programı dahilinde halihazırda Karayipler, Pasifik ve Hint Okyanusu bölgelerindeki 21 ülkede 40 topluluğun pilot uygulama olarak eğitildiği belirtildi.

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Tsunamiler daha sık gerçekleşecek

UNESCO açıklamasında, tsunamilerin nispeten seyrek meydana geldiğini ancak düşünülenden daha sık gerçekleştiğini ifade etti.

Örneğin, ABD'nin ev sahipliği yaptığı Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, yılda ortalama 7 olmak üzere 125 tsunami olayını kaydettiği vurgulandı.

"30 yıl içinde Akdeniz'de tsunami yaşanacak"

Dünya genelinde tsunamilerin çoğunlukla Pasifik ve Hint Okyanusu bölgelerindeki halkı etkilese de istatistiklere göre gelecek 30 yıl içinde Akdeniz’de 1 metreyi aşan tsunami dalgasının meydana geleceği öngörüldü.

UNESCO, tsunamilerin yüzde 78'inin deprem gibi sismik hareketlerden, yüzde 10'unun volkanik olaylardan ve heyelanlardan, yüzde 2'sinin ise meteorolojik olaylardan kaynaklandığını vurguladı.

UNESCO program dahilinde kıyı halkının tsunamilere karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak, can kaybını, geçim kaynakları ve mal kayıplarını en aza indirgenmesinin amaçlandığı belirtildi.