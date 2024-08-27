Üniversite tercihinde istemediği bölümü kazanan kız ağlama krizine girdi Üniversitede birinci tercihi olan Bilgisayar Mühendisliği bölümünü kazanan genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi.

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Haber Merkezi

YKS maratonu sona erdi ve öğrenciler tercihlerini yaptı.

Üniversite tercihlerini yapan öğrencilerin tercih sonuçları açıklandı. Bazı öğrenciler istedikleri bölüm ve okulu kazanırken, bazıları ise durum pek öyle değil.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise o örneklerden biri.

İSTEMEDİĞİ BÖLÜM GELİNCE HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Üniversitede birinci tercihi olan Bilgisayar Mühendisliği bölümünü kazanan genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi.

Genç kız ailesini suçlayarak, "Bana bunu zorla yazdırdınız. Gelmez diye bana bunu zorla yazdırdınız. Ama ben burayı istemiyordum. Bana zorla yazdırdınız." hüngür hüngür ağladı.