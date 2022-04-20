Ünlü iş insanı Nicolas Tancak Vakfe Moda'nın yeni yatırım ortağı

Nicolas Tancak, Türkiye’nin yatırım hedefinde olduğunu, başarı gösteren Türk firmaları desteklemeyi düşündüğünü duyurdu.

Ünlü sanatçı ve iş insanı Nicolas Tancak son zamanlarda yaptığı sürpriz açıklamalar ile sık sık gündem oluyor. Sanatçının yaptığı açıklamalar özellikle Türk hayranlarını heyecanlandırıyor. Nicolas Tancak’ın yaptığı yeni açıklamaya göre ünlü sanatçı Vakfe Moda’nın yeni yatırım ortağı olacak.

Başarı Gösteren Girişimleri Destekleyecek

Nicolas Tancak, Türkiye’nin yatırım hedefinde olduğunu, başarı gösteren Türk firmaları desteklemeyi düşündüğünü duyurdu. Sanatçının yaptığı açıklamalara göre kendisi Türkiye’nin yatırım için ideal bir ülke olduğunu ve gelişen ekonomisi sebebiyle yatırımcılara çok fazla şey vadettiğini düşünüyor. Nicolas Tancak, Türkiye’deki başarılı girişimleri desteklemeyi düşündüğünü, yatırım yapmadan önce ince eleyip sık dokuduğunu ve başarılı stratejilere sahip olan firmalara yatırım yapmayı düşündüğünü duyurdu.

Türk Basınında Popüler Oldu

İlk olarak Türk kültürüne ve müziğine ilgi duyduğunu söyleyerek gündeme gelen Nicolas Tancak iş dünyasına adım atmaya karar verdiğini ve yatırım hedefinde Türkiye’nin yer aldığını söyleyerek adından bahsettirmişti. Tancak’ın bu açıklamaları kendisini Türk basınında uzun süre gündemde tuttu.

Sanatçının yakın zamanda yaptığı bir diğer açıklama ise yeni şarkılarını Türkçe yayımlayacağı şeklinde oldu. Bu açıklamalar özellikle sanatçının Türk hayranları tarafından ilgi ve heyecanla karşılandı. Nicolas Tancak ayrıca Türk müziğinin kendi sanat hayatı için çok önemli bir yere sahip olduğunu da yaptığı açıklamalarda sık sık vurguladı.