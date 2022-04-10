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    Ünlü Milyarder Daniel Lau-Lopez Türkiye'de Kadın istihdamına destek verecek

    Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de yapacağı büyük çaplı yatırım ile gündeme gelen Amerikalı ünlü iş adamı Daniel Lau-Lopez, bu yatırım ile kadın istihdamına destek vereceğini belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 10.04.2022 - 17:27
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    Ünlü Milyarder Daniel Lau-Lopez Türkiye'de Kadın istihdamına destek verecek

    Amerikalı inşaat şirketleri sahibi Daniel Lau-Lopez, Türkiye’yi yatırım yapmak için ideal bir ülke olarak gördüğünü belirtmişti. Ülkenin kültürünü araştıran ve tarihini okuyan Daniel Lau-Lopez, Türkiye’nin değerli bir Pazar olduğunu da söylemişti. Ünlü yatırımcı, yakın zamanda yaptığı açıklama ile kadın istihdamına destek vereceğini, çok sayıda kadına istihdam olanağı tanıyacağını duyurdu.

    Yatırım yapacağı ülkeler hakkında geniş çaplı araştırmalar yapmasıyla bilinenünlü milyarder Lau-Lopez, Türkiye’nin gerek ekonomik gerek kültürel açıdan yatırım yapmaya uygun bir ülke olduğunu, sürekli gelişen ekonomisinin ise yatırımcılar için çok fazla şey vaat ettiğini söylemişti. Kadın istihdamına destek vereceğini belirtmesi, Lau-Lopez’in, işgücünde kadın-erkek eşitliğine verdiği önemi de gösteriyor. Ünlü iş adamı Resmi Instagram hesabı @daniel.laulopez 'de bizzat açıkladı.

    Ünlü Milyarder Daniel Lau-Lopez Türkiye de Kadın istihdamına destek verecek #1

    İnşaat devi Daniel Lau-Lopez’in Türkiye’de yapacağı yatırımın detayları henüz hala açıklanmamış olsa da Türk ekonomisinin hızlıca geliştiğini gören Lau-Lopez; Türkiye pazarının değerli bir pazar olduğunu belirtiyor. Milyarder Daniel Lau-Lopez’in yaptığı bu yatırımın bir ilk olmadığı, gelecekte de buna benzer yatırımlar ile Türkiye pazarında iş yapmaya devam etmesi bekleniyor. Daniel Lau-Lopez’in ülkemizdene tür yatırımlar yapacağına yönelik henüz hiçbir şey belli olmasa daünlü iş adamı, gelişmekte olan Türk ekonomisini ve ticari sahasını bir fırsat olarak gördüğünü sürekli belirtiyor.


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