Ünlü sanatçı Hülya Yiğitalp'in uzay mühendisi oğlu Yiğit Tokbey öldü ABD'de teknoloji devi SpaceX'te kıdemli fırlatma mühendisi olarak çalışan ünlü sanatçı Hülya Yiğitalp'in uzay mühendisi oğlu Yiğit Tokbey, motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

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Dünyanın çeşitli ülkelerinde onlarca Türk, yüksek sayıda yabancı şirkette önemli görevlerde bulunuyor.

Türkiye'yi gururlandıran bu isimlerden birinden acı haber geldi.

Oyuncu, ses sanatçısı ve eski manken Hülya Yiğitalp'in en büyük oğlu olan uzay mühendisi 31 yaşındaki Yiğit Tokbey, hayatını kaybetti.

Tokbey, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçirdiği motosiklet kazasından sonra kurtarılamadı.

SpaceX'te çalışan Türk mühendis

Tokbey, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin ilk astronotunun uzaya çıkmasında iş birliği yapılan SpaceX'te kıdemli fırlatma mühendisi olarak görev yapıyordu.

Tokbey'in cenazesinin, işlemlerin tamamlanmasının ardından Adana'ya getirilerek toprağa verileceği öğrenildi.

İstanbul'da yaşayan sanatçı Hülya Yiğitalp, çocuklarını görmek için ABD'ye gidiyordu.