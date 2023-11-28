Unutkanlık batağına düşenler dikkat! Derman bir bardak çayda… Hemen hemen herkesin mustarip olduğu unutkanlık için derman Dr. Ender Saraç’tan geldi. Saraç hafızayı dipçik gibi yapacak çay tarifini verdi.

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Halk arasında çokça duyduğumuz “dün ne yediğimi bile hatırlamıyorum” cümlesi ne yazık ki nerdeyse hepimizin yaşadığı problemlerden bir tanesi de unutkanlık. Unutkanlığın kaynağı vitamin eksikliği, yoğun stres ya da vücudumuzda oluşan herhangi bir hastalık olabilir.

Çeşitli nedenlerden kaynaklanan bu sorun için Dr. Ender Saraç hem hafızayı güçlendirecek hem de unutkanlığınıza çare olacak çay tarifini verdi.

Unutkanlığın eşik bekçisi çay tarifi…

Dr. Ender Saraç’ın unutkanlığınıza merhem olup hafızanızı güçlendirecek çay tarifi şu şekilde;

· 1-2 yaprak Gingko Biloba, 1 küçük dal adaçayı 1 bardak kaynar suda 4 dakika demlenir, günde 1-2 çay fincanı olarak şekersiz içilir.

· Gece geç saatlerde içmeyin. İçine limon dilimi koyabilirsiniz.

· Hafızayı güçlendirmek için sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları, besinler ve aktiviteler önemlidir.

Dr. Saraç, tarifin yanı sıra aynı zamanda unutkanlığı azaltmak ve hafıza güçlendirmek için sağlıklı beslenmenin, bol su tüketiminin ve ayrıca düzenli fiziksel aktivitenin de yardımcı olabilecek diğer unsurlar olduğunu açıkladı.