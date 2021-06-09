Üryan ne demek? TDK üryan kelimesinin anlamı

Üryan ne demek, anlamı nedir merak ediliyor. TDK üryan kelimesinin anlamı nedir sorusu araştırılıyor. Peki üryan ne demek, kimlere denir? İşte anlamı..

Üryan kelimesi, çok eski dönemlerden beri kullanılıyor.

Ancak günümüzde pek çok kişi bu kelimenin gerçek anlamını bilmiyor. Bu nedenle en çok merak edilen sözcükler arasında bulunuyor. Üryan nedir, ne anlama gelir araştırılıyor.

Peki üryan kelimesinin anlamı nedir? İşteTDK'ya göre üryan anlamı..

ÜRYAN NE DEMEK?

Arapça kökenli olarak Türkçeye yerleşen Üryan kelimesi, çok eski zamanlardan günümüze kadar ulaşmış sözcükler arasındadır. Halk arasında yaygın olarak kullanılsa da yeni nesil, bu kelimenin tam anlamını bilmiyor.

Üryan sözcüğü günümüzde, çıplak anlamında kullanılmaktadır. ''Anadan üryan'' sözcüğü de, doğum sırasında olan çırılçıplak olma durumunu ifade etmektedir.

TDK ÜRYAN KELİME ANLAMI

Üryan sözcüğü TDK'ya göre, ''çıplak'' anlamına sahip olan özel bir kelimedir. Anadan üryan ise, tamamen çıplaklığı temsil eden bir sözdür. Kişilerin doğum sırasında çıplak olmasını betimleyen bir sözdür.