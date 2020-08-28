Uşak polisi, maske takanlara kırmızı gül dağıttı

Vatandaşlar, polisin söz konusu uygulamasından memnuniyetlerini dile getirdi.

Uşak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetiminde farklı bir uygulamaya imza attı.

Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan maske denetimlerinde zaman zaman istenmeyen görüntüler yaşanırken, Uşak Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde gülümseten anlar kaydedildi.

MASKE TAKANLARA KIRMIZI GÜL

Polis ekipleri, maske takan vatandaşlara kırmızı gül vererek, teşekkür etti.

Şehirlerarası otobüsler, otomobiller ve meydanlarda yapılan denetimden memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar da polislere teşekkür etti.