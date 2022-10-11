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    Uşaklı gelin ile Japonyalı damadın düğününde renkli görüntüler ortaya çıktı

    Turistlere tarihi bölgeleri tanıtan genç kız, Japonyalı turist ile dünyaevine girdi. Damadın yakınlarının yöresel oyunlara katılması düğüne damga vurdu.
    • 11.10.2022 - 11:51
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 12:25
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    Uşaklı gelin ile Japonyalı damadın düğününde renkli görüntüler ortaya çıktı

    Üniversite okumak için İstanbul'a gelen ve  eş zamanlı olarak turistlere rehbetlik yapan Uşaklı Ayşegül Acar, burada Japonyalı Takayuki Nagayama ile tanıştı.

    Arkadaşlık kuran ikili, Acar'ın Japonya'da iş bulmasıyla sık sık iletişim kurmaya başladı.

    Uşak'ta evlendiler

    Ardından birlikte olan çift, bir süre sonra nikah masasına oturmaya karar verdi.

    Düğün için Uşak'a gelen Acar ve Nagayama, görkemli bir düğün töreni planladı.

    Uşaklı gelin ile Japonyalı damadın düğününde renkli görüntüler ortaya çıktı #1

    Düğüne Japonyalı davetliler damga vurdu

    İHA'nın aktarımına göre; düğüne katılan Japonyalı davetlilerin oyun havaları oynaması ve halay çekmeleri renkli görüntüler oluşturdu.

    "Takayuki'ye etrafı gösteriyordum"

    Düğünde arkadaşlarıyla yaşadığı mutluluğunu paylaşan Uşaklı gelin Acar, "Biz Türkiye'de tanıştık. Ben turistlere İstanbul’u gezdiriyordum, Takayuki'ye etrafı gösteriyordum. Sonrasında daha çok konuşmaya başladık. Ben üniversiteden mezun olduktan sonra da Japonya’da iş bulup oraya taşındım." dedi.

    Uşaklı gelin ile Japonyalı damadın düğününde renkli görüntüler ortaya çıktı VİDEO

    Uşaklı gelin ile Japonyalı damadın düğününde renkli görüntüler ortaya çıktı #2

    "Arabaların konvoy yapması bile garip oluyor"

    Kültür farklılıklarına değinen Acar, “Düğün bizde çok farklı, onlar da çok farklı. Mesela anne ve babası geldi, genel olarak kız isteme nasıl olur, düğün nasıl oluyor diye. Mesela arabaların konvoy yapması bile garip oluyor. Benim için orada yaşarken yemek konusu veya onların kendi kültürlerinde garibime giden şeyler oluyor. Orta yolu bulup anlaşıyoruz.” şeklinde konuştu.

    Uşaklı gelin ile Japonyalı damadın düğününde renkli görüntüler ortaya çıktı #3

    yi olduğu için onu seviyorum"

    Yeni kültürler tanımanın güzel olduğunu söyleyen Takayuki Nagayama, “Nereden olduğu önemli değil, iyi olduğu için onu seviyorum. Önceden Japonya ve Türkiye arasında yaşamım geçtiği için Türkiye’yi seviyorum. Yemek ve kültürel açıdan da Türkiye’yi seviyorum.” ifadelerini kullandı.

    Uşaklı gelin ile Japonyalı damadın düğününde renkli görüntüler ortaya çıktı #4

    Uşaklı gelin ile Japonyalı damadın düğününde renkli görüntüler ortaya çıktı #5


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