Uşaklılar balkonlarında egzersiz yaptı

Uşak İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ekiplerince "Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında Fatih Mahallesi'nde bir sitenin bahçesine ses sistemi kuruldu, site sakinlerine Türk bayrağı dağıtıldı.

Bazı vatandaşların sosyal mesafeye dikkat ederek site bahçesine indiği etkinlik, halk oyunu gösterisiyle başladı.

ANTRENÖR EŞLİĞİNCE EGZERSİZ

Çalan şarkılarla eğlenen vatandaşlar, bahçedeki antrenörlerin gösterdiği egzersiz hareketlerini tekrarladı.

"GÜZEL BİR AKTİVİTE OLDU"

Etkinliğin keyifli geçtiğini söyleyen vatandaşlardan Yasemin Kulalıgil, farklı bir bayram kutlaması yaptıklarını belirterek, "Son derece güzeldi. Herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun." dedi.

Site yöneticisi Mehmet Yıldırım ise "Korona nedeniyle site sakinlerimizin evden çıkamamasından dolayı yapılan bu etkinlik güzel bir aktivite oldu." diye konuştu.