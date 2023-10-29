Uşak'ta 100. yıl coşkusu! Cumhuriyet'i drift atarak kutladılar

İHA
Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamaları kapsamında 3 bin 370 metre uzunluğundaki Süpermoto Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi.
Etkinliğe katılan pilotlar, zikzaklar çizerek ve kendi etraflarında dönerek izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı.
Farklı etkinlikler gerçekleştirildi
Etkinliğe yoğun katılım sağlayan vatandaşlar, alkışlarla ve Türk bayraklarıyla pilotların gösterilerine destek verdi.
Etkinlikte milli motosikletçi Asrın Rodi Pak da gösteri yaptı.
Öte yandan etkinlikte halk oyunu gösterisi de gerçekleştirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış