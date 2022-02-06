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    Uşak'ta Blaundos Antik Kenti'nde yıldız şöleni

    Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'nde gökyüzünü aydınlatan yıldızlar güzel görüntü oluşturdu.
    • AA
    • 06.02.2022 - 09:47
    • Güncelleme : 06.02.2022 - 09:53
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    Uşak'ta Blaundos Antik Kenti'nde yıldız şöleni

    Büyük İskender'in Anadolu seferiyle Makedonya'dan gelenlerin yerleştiği, daha sonra Bergama Krallığı ve Roma İmparatorluğu'na bağlanan Blaundos Antik Kenti'nde gece karanlığı gökteki yıldızlarla aydınlandı.

    GÖKYÜZÜNDE YILDIZ FESTİVALİ

    Derin vadilerle çevrili bir yarımada üzerinde kurulu Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'nde yıldızlar gökyüzünü festival alanına dönüştürdü.

    400 KAYA MEZARI VAR

    Blaundos Antik Kenti’nde bulunan yaklaşık 1800 yıllık kaya mezarlarının ziyarete açılması için proje hazırlandı. Blaundos Antik Kenti’ni çevreleyen vadinin sarp yamaçlarında, yaklaşık 1.800 yıllık, duvarları motiflerle süslü 400 kaya mezarı bulundu.

    Blaundos

    Blaundos

    Blaundos

    Blaundos

    Blaundos

    Blaundos

    Blaundos

    Blaundos

    Blaundos


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