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- Uşak'ta Blaundos Antik Kenti'nde yıldız şöleni
Uşak'ta Blaundos Antik Kenti'nde yıldız şöleni
Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'nde gökyüzünü aydınlatan yıldızlar güzel görüntü oluşturdu.
- AA
- 06.02.2022 - 09:47
- Güncelleme : 06.02.2022 - 09:53
Büyük İskender'in Anadolu seferiyle Makedonya'dan gelenlerin yerleştiği, daha sonra Bergama Krallığı ve Roma İmparatorluğu'na bağlanan Blaundos Antik Kenti'nde gece karanlığı gökteki yıldızlarla aydınlandı.
GÖKYÜZÜNDE YILDIZ FESTİVALİ
Derin vadilerle çevrili bir yarımada üzerinde kurulu Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'nde yıldızlar gökyüzünü festival alanına dönüştürdü.
400 KAYA MEZARI VAR
Blaundos Antik Kenti’nde bulunan yaklaşık 1800 yıllık kaya mezarlarının ziyarete açılması için proje hazırlandı. Blaundos Antik Kenti’ni çevreleyen vadinin sarp yamaçlarında, yaklaşık 1.800 yıllık, duvarları motiflerle süslü 400 kaya mezarı bulundu.