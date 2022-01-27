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    Uşak'ta polis, çocuklarla birlikte poşetle kaydı

    Karda poşetle kayarak eğlenen çocuklara eşlik eden polis ekiplerinin görüntüleri, Türk Polis Teşkilatı'nın hesabından paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 27.01.2022 - 11:24
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 11:29
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    Uşak'ta polis, çocuklarla birlikte poşetle kaydı

    Ülkede etkisini gösteren soğuk ve kar yağışlı havalar, çocukların eğlencesine dönüştü.

    Uşak'ta da karın tadını çocuklar çıkardı.

    Ellerine aldıkları poşetlerle yokuştan kayan çocukları gören polis ekipleri de çocukların eğlencesine ortak oldu.

    POLİS DE ÇOCUKLARLA BİRLİKTE KAYDI

    Çocuklarla tren yapan polisler, poşet üzerinde birlikte kaydı.

    Çocuklar ve polis ekiplerinin birlikte eğlendikleri anlar, Türk Polis Teşkilatı'nın Twitter hesabından paylaşıldı.

    O ANLAR KAMERADA

    Yayınlanan görüntüde, çocukların ve polislerin birlikte eğlendiği anlar yer aldı.

    Uşak'ta polis, çocuklarla birlikte poşetle kaydı VİDEO

    Uşak ta polis, çocuklarla birlikte poşetle kaydı #1

    Uşak ta polis, çocuklarla birlikte poşetle kaydı #2

    Uşak ta polis, çocuklarla birlikte poşetle kaydı #3


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