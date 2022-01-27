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- Uşak'ta polis, çocuklarla birlikte poşetle kaydı
Uşak'ta polis, çocuklarla birlikte poşetle kaydı
Karda poşetle kayarak eğlenen çocuklara eşlik eden polis ekiplerinin görüntüleri, Türk Polis Teşkilatı'nın hesabından paylaşıldı.
- Haber Merkezi
- 27.01.2022 - 11:24
- Güncelleme : 27.01.2022 - 11:29
Ülkede etkisini gösteren soğuk ve kar yağışlı havalar, çocukların eğlencesine dönüştü.
Uşak'ta da karın tadını çocuklar çıkardı.
Ellerine aldıkları poşetlerle yokuştan kayan çocukları gören polis ekipleri de çocukların eğlencesine ortak oldu.
POLİS DE ÇOCUKLARLA BİRLİKTE KAYDI
Çocuklarla tren yapan polisler, poşet üzerinde birlikte kaydı.
Çocuklar ve polis ekiplerinin birlikte eğlendikleri anlar, Türk Polis Teşkilatı'nın Twitter hesabından paylaşıldı.
O ANLAR KAMERADA
Yayınlanan görüntüde, çocukların ve polislerin birlikte eğlendiği anlar yer aldı.
Uşak'ta polis, çocuklarla birlikte poşetle kaydı VİDEO