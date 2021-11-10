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Uşak'ta yangında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Uşak'ta yangında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Uşak'ta bir evin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekibi tarafından söndürülürken, mahsur kalan köpek de oksijen tüpüyle hava verilerek kurtarıldı.