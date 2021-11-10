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    Uşak'ta yangında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

    Uşak'ta bir evin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekibi tarafından söndürülürken, mahsur kalan köpek de oksijen tüpüyle hava verilerek kurtarıldı.
    • AA
    • 10.11.2021 - 23:46
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    Uşak'ta yangında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

    Atatürk Mahallesi İkinci Sümbül Sokak'taki tek katlı bir evin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    KÖPEĞİ KURTARMAK İSTEDİ, POLİS DURDURDU

    Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ev sahipleri Ümit-Nejla Güler çifti, itfaiye ekiplerine bodrum katta köpek ve güvercinlerinin bulunduğunu söyledi.

    Köpeğini yangından kurtarmak için eve girmeye çalışan Ümit Güler'i polis durdurdu.

    Uşak'ta yangında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı - Video

    KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

    Yoğun dumanın bulunduğu bodrum katına giren itfaiye personeli, "Linda" isimli köpeği dışarı çıkarttı.

    Bir itfaiye eri dumandan etkilenen köpeğe, oksijen tüpündeki maskeyi bağlayarak hava verdi. Kendine gelen köpek, sahibine teslim edildi.

    Köpeklerine kavuşan Güler çifti, gözyaşı döktü.

    Uşak ta yangında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı #1

    20 GÜVERCİN TELEF OLDU

    Bodrum kattaki eşyalara zarar veren yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Burada bulunan 20 güvercinin ise telef olduğu tespit edildi.

    Uşak ta yangında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı #2

    Uşak ta yangında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı #3

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    Uşak ta yangında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı #5

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