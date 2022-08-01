Uşak'ta bulunan Blaundos Antik Kenti, ziyaretçilerini kendine hayran bırakırken geceleri fotoğraf tutkunlarının da uğrak adresi oldu.

Uşak'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Büyük İskender'in Anadolu seferinde Makedonya'dan gelen askerlerin yerleştiği Blaundos Antik Kenti, heybetli görüntüsüyle ziyaretçileri büyülüyor.

Ulubey Kanyonu'nun uzantısı konumundaki derin vadilerle çevrili kente giriş kapısından giren ziyaretçiler, vadinin yamaçlarında yer alan yüzlerce kaya mezarının oluşturduğu girinti ve çıkıntıları izleme imkanı buluyor.

Tarım ve bereketin sembolü: Demeter

Patikayı anımsatan toprak yoldan tarihi kalıntıların arasından kentin içerisine yolculuk yapan ziyaretçiler, nekropol alanı ve mitolojide tarım ve bereketin sembolü olarak bilinen tanrıça Demeter'in tapınağıyla karşılaşıyor.

Kentin en uç kısmında yer alan büyük bir ustalıkla yerleştirilmiş blok taşlardan oluşan üç yapı da dikkati çekiyor.

Uşak'taki Blaundos Antik Kenti, görenleri büyülüyor ViDEO

Fotoğrafçıların uğrak noktası oldu

Kentte ilk günkü ihtişamıyla ayakta duran yapılar, çevre il ve ilçelerden gelen fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

Fotoğrafçılar, özellikle geç saatlerde, uzun pozlama ve yıldız çekim tekniklerini kullanarak, antik kent kalıntılarıyla yıldızlarla kaplı gökyüzünün eşsiz manzarasını görüntülüyor.

Vali Ergün'den antik kente gece ziyareti

Uşak Valisi Turan Ergün de antik kente gelerek gece çalışma yapan fotoğrafçılarla bir araya geldi.

Ergün, fotoğrafçılardan çekim teknikleri hakkında bilgi aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Uşak Valisi Turan Ergün, antik kentte sanat faaliyetler yapılmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Çekilen her bir fotoğraf için yoğun emek harcandığına dikkati çeken Ergün, ortaya çıkan fotoğrafların ise çok kıymetli olduğunu belirtti.

Ergün, Blaundos Antik Kenti'nin çok önemli bir yer olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Burayı ön plana çıkarmamız lazım"

"Blundos çok tarihi bir yer. Bence Uşak'ın turizm açısından tanıtılmasında en önemli tarihi kültürel değeri olan destinasyonlardan birisi diye düşünüyorum. Burayı ön plana çıkarmamız lazım, ona inanıyoruz.

Hep beraber arkadaşlar da bunun için uğraşıyorlar. Yerel yönetimler, bizler, belediye, kaymakamlık, fotoğraf tutkunu arkadaşlar, buraya hak ettiği değeri kazandırabilmek için elimizden geleni yapmamız gerektiğini düşünüyorum."





Banaz ilçesinde geniş ormanlık alanların ve göletlerin yer aldığını, dünyanın en uzun ikinci kanyonunun Ulubey ilçesinde olduğunu hatırlatan Ergün, şöyle devam etti:

"Yatırımlarla destek vermemiz lazım"

"Zafer Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle burada da yapmayı düşündüğümüz kazı evi, karşılama evi, girişte değişik projeler var. O projelere hayat buldurmamız lazım.

Onlar olunca ben buraya daha çok insanın geleceğini düşünüyorum. Bir de sadece burayı görmek anlamında değil... Turizm faaliyetleri, program dahilinde yani belli bir destinasyon içerisinde, değişik aktiviteleri içerisine alan faaliyetlerdir.

Blaundos da o zenginliği destekliyor, Ulubey destekliyor, kanyonlar destekliyor. Uşak'ta bunu destekleyen çok şey var. Yani turizm faaliyetlerini destekleyen çok şey var.

Bizim de bunları daha çok gün yüzüne çıkarmamız lazım. İşte resimlerle, fotoğraflarla, bu tür çekimlerle, yapacağımız tesislerle, yatırımlarla buna destek vermemiz lazım diye düşünüyorum."





Fotoğrafçılar antik kentte çalışmayı seviyor

Birkare Fotoğraf Sanatçıları Derneği (BİFSAD) Başkanı Hilmi Coşkun ise şöyle konuştu:

"Ekip olarak gece çekimlerini çok seviyoruz. Sık sık Blaundos'u ziyarete geliyoruz. Samanyolu fotoğrafları ve yıldız döngüsü fotoğrafları çekmeye geldiğimizde bunun ilk kuralı ayın olmaması.

Yani zifiri karanlık olması lazım. Böyle olunca da yıldızlar kendisini gösteriyor. Fotoğraf çekmeseniz bile gökyüzüne baktığınız zaman o yıldızları gördüğünüzde başka alemlere gidiyorsunuz. O bakımdan çok güzel bir duygu, tarif edilemez."





"Fotoğraf benim kendimi bulduğum yer diyebilirim"

Fotoğraf sanatçısı ve iç mimar Oğuzhan Şahinoğlu, Uşak'ın tarihi ve kültürel yapılarıyla ön plana çıkan bir şehir olduğunu belirterek, 14 yıldır kentte fotoğraf çekimleri yaptığını kaydetti.

Fotoğraf çekmenin kendisi için bir tutku olduğunu dile getiren Şahinoğlu, "Özellikle yıldız fotoğraflarına fazladan bir ilgim var. Her bulduğum fırsatta yıldız fotoğrafına çıkmayı tercih ediyorum. Fotoğraf benim kendimi bulduğum yer diyebilirim.

Biz fotoğraf çekerken her zaman sanatsal bir öğe oluşturmayı hedefliyoruz. Çektiğimiz fotoğrafın sanatsal bir öğeyi temsil etmesini, işlev kazanmasını önemsiyoruz." dedi.

AA'nın haberine göre; Şahinoğlu, antik kentin fotoğrafçılar arasında popüler olduğunu, kendisinin ise burada ilk yıldız fotoğrafını 2013'te çektiğini de sözlerine ekledi.