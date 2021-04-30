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    Üsküdar ve Kadıköy'de kapanma sessizliği

    Dün gece itibarıyla başlayan tam kapanmada cadde ve sokaklar sessizliğe gömüldü.
    • İHA
    • 30.04.2021 - 09:07
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 09:33
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    Üsküdar ve Kadıköy'de kapanma sessizliği

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vaka sayılarının düşmesi için tam kapanma kararı aldıklarını ve bu kararın 17 Mayıs'a kadar süreceğini açıklamıştı.

    Dün başlayan kapanma sonrası megakent İstanbul'un en yoğun ilçeleri olan Üsküdar ve Kadıköy'de sessizlik hakim.

    MEYDANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

    Üsküdar ile Kadıköy'deki yollar ve meydanlar boş kaldı. Polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkan araç sürücülerinin izin belgelerini ve evraklarını kontrol etti.

    Anadolu Yakası'nda boş kalan meydanlar havadan görüntülendi.

    Kısıtlama başlamadan önce şehir dışına çıkan vatandaşlar nedeniyle kent büyük oranda boşaldı.

    Üsküdar ve Kadıköy'de kapanma sessizliği VİDEO


    Üsküdar ve Kadıköy de kapanma sessizliği #1

    Üsküdar ve Kadıköy de kapanma sessizliği #2

    Üsküdar ve Kadıköy de kapanma sessizliği #3

    Üsküdar ve Kadıköy de kapanma sessizliği #4

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