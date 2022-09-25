Üsküdar'da 2 erkek kardeş ve 2 kız kardeş aynı masada dünyaevine girdi

2 erkek kardeş, aşık oldukları 2 kız kardeş ile evlenmek için aynı günü seçti. Çiftler aynı nikah masasında 'evet' dedi.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaevine girmek isteyen kardeşler, çifte düğün yaptı.

Oğuzhan ve Çağlar kardeşler, Nagihan ile Aslıhan kardeşlerle aynı anda evlenerek benzerine zor rastlanır bir nikah töreninde imza attı.

Çiftlerin nikahını Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen kıydı. Gençleri mutlu gününde yalnız bırakmayan yakınları ise o anları fotoğraf çekerek ölümsüz hale getirdi.

"Aileleri ve çocuklarını tebrik ediyorum"

Gençlerin nikahını kıyan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Çok özel ve güzel bir nikah oldu. Daha önce iki kardeşin aynı anda farklı aileden kişilerle evlendiğini görmüştük ama böylesi ilk oldu. Hayırlı olsun. Aileleri ve çocuklarını tebrik ediyorum. Kızlarımız Çankırılı, oğullarımız Bitlisli. İki ailemiz artık bir araya gelmiş oldu. Her iki tarafı da tebrik ediyorum." dedi.

"Nikahlar aynı gün, aynı saat olsun dedik"

Nikah sonrası konuşan damat Oğuzhan Ölçücü, "Abim, ‘nikahlar aynı gün, aynı saat olsun’ diyerek vesile oldu. Başkanımızda bizi kırmadı. Nikahımıza eşlik etti. Nikahımızı kıydı. Bizim için çok özel bir gündü. Çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

"Heyecanımı tarif edemiyorum"

İHA'nın haberine göre, nikah sonrası konuşan gelin Aslıhan Esen, "Ben dinleme tesisinde çalışıyordum. Orada tanıştık. Mutluluk ve heyecanımı tarif edemiyorum. Bugün yanımıza olan herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.









