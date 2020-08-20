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    Üsküdar'da deniz yüzeyi çöplerle kaplandı

    İstanbul Boğazı, etkili yağış sonrası atıklarla doldu. Boğaz'a çamur akması da dikkat çekti.
    • İHA
    • 20.08.2020 - 13:29
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    Üsküdar'da deniz yüzeyi çöplerle kaplandı

    İstanbul, güne yağmurla başladı.

    Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, kentin birçok noktasında etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.

    Üsküdar'da ortaya çıkan manzarayı görenler, "Bu kadarına da pes" dedi.

    İstanbul'da vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı FOTO GALERi

    ATIKLAR DENİZDE ORTAYA ÇIKTI

    Su şişeleri, maskeler, izmaritler ve diğer katı atıklar, boğazın en güzel noktalarından Üsküdar'da denizin üzerini kapladı.

    Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı'nda denizi görünmez hale getiren atıklar havadan görüntülendi.

    KİRLİLİK YAĞMURLA ARTTI

    Su şişelerinden maskelere kadar birçok atığın görüldüğü denizde, yağmur şiddetini artırdıkça kirlilikte arttı. Havuz makarnasının ve futbol topunun da olduğu denizdeki atıklar, tepki topladı.

    ÇAMUR AKTI

    Öte yandan, sağanak nedeniyle İstanbul Boğazı'na çamur aktığı da görüldü. Çamur nedeniyle denizde kahverengi bir görüntü oluştu.

    İstanbul Boğazı'nda yağmur sonrası ortaya çıkan kirlilik ViDEO

    Üsküdar da deniz yüzeyi çöplerle kaplandı #1

    Üsküdar da deniz yüzeyi çöplerle kaplandı #2

    Üsküdar da deniz yüzeyi çöplerle kaplandı #3

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