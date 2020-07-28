Üsküdar’da dev iguana bulundu

125 santimetre uzunluğundaki iguana arazide bir vatandaş tarafından bulunurken, Üsküdar Belediyesi'ne teslim edilen hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bir kişi çalılık arazide gezen iguanayı fark etti.

Durum belediye ekiplerine bildirildi ve ekipler iguanayı bir kafese koyarak aldı. Belediyenin veteriner hekimi tarafından sağlık kontrol geçilen 125 santimetre uzunluğundaki iguana, koruma altına alındı.

İLK TEDAVİSİ YAPILDI

Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ömür Uzunali, “Altunizade'deki mahallemizde bir sokakta bahçe içerisinde olduğu ve eve girmek üzere olduğunu bir vatandaş ihbar etti bizlere. Bunun üzerine saha ekiplerimiz iki kişi file ile yakalamak suretiyle iguanayı o bahçeden evinin içerisine girmeden yakaladılar getirdiler. Buraya geldikten sonra ilk tedavisini yaptık. Bu gördüğünüz iguana otçuldur. Dişleri yoktur marul, dereotu, dut, dolma biber, gibi otçul malzemeleri yer. Direk sindirim sistemine götürür sindirim işlemleri yapar.” dedi.

Üsküdar'da 125 santimlik iguana bulundu İZLE

SAĞLIK DURUMU İYİ

Uzunali, “Biz burada iguananın ilk muayenesini yaptık. İlk muayenesinde hiçbir şey göremedik. Sağlıklı sıhhatli Orman Bakanlığı’nın yetkilerine haber verdik. Orman Bakanlığı yetkilerinden gelecek talimatlara göre onlarla beraber ortak ne yapacağımıza karar vereceğiz. Onlara teslim ederiz. Onlar da devam eder. Evden kaçmış iguanamız da olabilir. Yola çıkmıştır. Onu bilmiyoruz. Beş gün kadar bizim burada kalır. İguanayı muhafıza yerimiz var. Ona göre ortam hazırladık.” diye konuştu.