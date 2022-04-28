Harem'e kadar uzanan 2 kilometrelik halk iftarına katılan 80 bin kişi, hep birlikte iftar açtı.

Geçtiğimiz yıllarda koronavirüs gölgesinde geçen Ramazan aylarının ardından bu yıl heyecanla düzenlenen halk iftarlarından en çok özleneni de Üsküdar Belediyesi'nin sahil iftarıydı.

Üsküdar sahilini boydan boya kaplayan sahil iftarı Harem'e kadar devam ederken, 2 kilometreyi geçen bir alana kurulum yapıldı.

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe yaklaşık 80 bin kişi katıldı.

Masalarda yer kalmadı

Vatandaşlar iftar saatini beklerken Ayasofya Camii imamı Bünyamin Topçuoğlu Kuran-ı Kerim okudu. Sahil şeridi boyunca uzanan iftar sofrası havadan da görüntülendi.

Masalarda yer bulamayan vatandaşlar oruçlarını çimlerde oturarak açtı. Bir vatandaşın ise otobüs durağında iftarını yaptığı görüldü.

Üsküdar'da halk, 2 kilometrelik iftarda buluştu VİDEO



"Dünyada ikinci bie örneği yok"

Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen, "Efendim şu anda Üsküdar Harem Salacak sahilindeyiz. Bizim tahminlerimize göre şu anda burada 80 bin vatandaşımız var. Ve inşallah hepsi burada iftarını açacak. Oruç açacaklar. Onları hiç üzmeden, yormadan evlerine göndereceğiz. Burası bu mübarek Kadir Gecesi'nde gördüğünüz gibi İstanbul'un her yerinden sadece Üsküdar'dan değil, komşu ilçelerden, karşıdan, hatta yurt dışından misafirlerimiz var. Biraz önce vatandaş gördüm. Kıbrıs'tan gelmiş. Avusturya'dan gelmiş, Almanya'dan gelenler var. Hakikaten muhteşem bir tablo. Masada sandalyede yer bulamayanlar, karşı taraftaki çimenlere oturuyorlar. Herkese yetecek kadar yemeğimiz var. Herkese afiyet olsun. Rekor şu anda bunun bizim bildiğimiz, benim bildiğim dünyada ikinci bir örneği yok" dedi.





