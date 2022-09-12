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    Üsküdar'da okul servisleri ilk günden denetlendi

    Haftanın ve okulların ilk gününde polis ekipleri öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Servis hosteslerinin de denetlendiği uygulamalarda 427 lira cezai işlem uygulandı.
    • 12.09.2022 - 09:58
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    Üsküdar'da okul servisleri ilk günden denetlendi

    Okulların açılmasıyla birlikte Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    İstanbul'un çeşitli bölgelerinde uygulama noktası oluşturan ekipler, okul servislerini denetledi.

    Haftanın ve okulun ilk gününde durdurulan servislerde kontroller gerçekleştirilirken, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

    427 TL cezai işlem uygulandı

    Eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla servislerin de içinde olduğu trafik kazalarının önlenmesine ilişkin çalışmalar yapıldı.

    Bu kapsamda, Üsküdar'ın Libadiye Kavşağı'nda gerekli belgeleri bulunmayan araç sürücülerine ve 'Dur' lambası yanmayan servis sürücülerine Karayolları Trafik Kanunu'nun 75'inci maddesi uyarınca 427 lira cezai işlem uygulandı.

    Üsküdar da okul servisleri ilk günden denetlendi #1

    Servis hostesleri de denetlendi

    Öte yandan ekipler tarafından öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığı da kontrol edildi.

    Ayrıca denetimlere takılan bir servisin 'Dur' lambasının yanmadığı tespit edilirken, servis hostesinin ise mesleki yeterlilik belgesinin bulunmaması üzerine cezai işlem uygulandı.

    Üsküdar da okul servisleri ilk günden denetlendi #2

    "Dün kontrollerimizi yaptık aslında"

    DHA'nın aktarımına göre; görüntülendiklerini fark eden araç sürücüsü ve hostes gazetecilere tepki gösterdi.

    Denetimlerde ceza kesilen servis aracı sürücüsü, "Hayırlısı olsun, bugün ilk gün. 'Dur' lambası yanmıyormuş. Dün kontrollerimizi yaptık aslında. Öğrenci güzergahını dolaşırken herhangi bir sorun yoktu. Bugün olacak. Yapacak bir şey yok. Kaza bela olmasın." dedi.

    Üsküdar da okul servisleri ilk günden denetlendi #3

    Evrakları kontrol edildi

    Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde durdurulan servis şoförlerinin evrakları kontrol edilerek Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

    Servislerde uyulması gereken kurallar hatırlatılarak uyarılarda bulunuldu.

    Üsküdar da okul servisleri ilk günden denetlendi #4

    Üsküdar da okul servisleri ilk günden denetlendi #5

    Üsküdar da okul servisleri ilk günden denetlendi #6

    Üsküdar da okul servisleri ilk günden denetlendi #7


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