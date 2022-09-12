Üsküdar'da okul servisleri ilk günden denetlendi

Haftanın ve okulların ilk gününde polis ekipleri öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Servis hosteslerinin de denetlendiği uygulamalarda 427 lira cezai işlem uygulandı.

Okulların açılmasıyla birlikte Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

İstanbul'un çeşitli bölgelerinde uygulama noktası oluşturan ekipler, okul servislerini denetledi.

Haftanın ve okulun ilk gününde durdurulan servislerde kontroller gerçekleştirilirken, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

427 TL cezai işlem uygulandı

Eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla servislerin de içinde olduğu trafik kazalarının önlenmesine ilişkin çalışmalar yapıldı.

Bu kapsamda, Üsküdar'ın Libadiye Kavşağı'nda gerekli belgeleri bulunmayan araç sürücülerine ve 'Dur' lambası yanmayan servis sürücülerine Karayolları Trafik Kanunu'nun 75'inci maddesi uyarınca 427 lira cezai işlem uygulandı.

Servis hostesleri de denetlendi

Öte yandan ekipler tarafından öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığı da kontrol edildi.

Ayrıca denetimlere takılan bir servisin 'Dur' lambasının yanmadığı tespit edilirken, servis hostesinin ise mesleki yeterlilik belgesinin bulunmaması üzerine cezai işlem uygulandı.

"Dün kontrollerimizi yaptık aslında"

DHA'nın aktarımına göre; görüntülendiklerini fark eden araç sürücüsü ve hostes gazetecilere tepki gösterdi.

Denetimlerde ceza kesilen servis aracı sürücüsü, "Hayırlısı olsun, bugün ilk gün. 'Dur' lambası yanmıyormuş. Dün kontrollerimizi yaptık aslında. Öğrenci güzergahını dolaşırken herhangi bir sorun yoktu. Bugün olacak. Yapacak bir şey yok. Kaza bela olmasın." dedi.

Evrakları kontrol edildi

Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde durdurulan servis şoförlerinin evrakları kontrol edilerek Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Servislerde uyulması gereken kurallar hatırlatılarak uyarılarda bulunuldu.









