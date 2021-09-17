Üsküdar'da orman yangını

Üsküdar'da D-100 karayolunun kenarındaki ormanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, nedeniyle D-100'de trafik aksadı.

Saat 16.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Altunizade kavşak istikametine D-100 karayolu kenarındaki ormanda yangın çıktı.

BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI

Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına Üsküdar, Zeynep Kamil, Mecidiyeköy'den itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere kısa sürede müdahale eden itfaiye erleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle D - 100 Karayolu'nun trafiği bir süre aksadı. Güvenlik önlemi alan polis, trafik akışını sağlamak için çalışma yaptı. İtfaiye erleri, olay yerinde uzun bir süre soğutma çalışması yaptı. Polis yangın ilgili soruşturma başlattı.





