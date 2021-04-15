Yoğun trafik görülen Altunizade'de, ekiplerin drone desteğiyle gerçekleştirdiği denetimde 8 sürücüye 1662 lira ceza yazıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezinde trafiğin yoğun olduğu yollarda drone ile yaptıkları denetimlere devam ediyor.

Trafikte seyir halinde olan araçları havadan görüntüleyen ekipler tarafından, trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücülere ceza kesildi.

8 SÜRÜCÜYE BİN 662 LİRA CEZA

Üsküdar'a bağlı Altunizade'de denetim gerçekleştirildi.

Yapılan denetimler sonucunda 8 sürücüye toplamda 1662 lira ceza kesildi.

Üsküdar'da trafik, drone ile denetlendi VİDEO













