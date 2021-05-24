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- Üsküdar'da yanan tarihi Vaniköy Camii'nin son hali havadan görüntülendi
Üsküdar'da yanan tarihi Vaniköy Camii'nin son hali havadan görüntülendi
- İHA
- 24.05.2021 - 11:08
- Güncelleme : 24.05.2021 - 11:19
İstanbul Üsküdar'da bulunan Tarihi Vaniköy Camii, 15 Kasım 2020 tarihinde çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale gelmişti.
355 yıllık Vaniköy Camii’nin yangından 6 ay sonraki son hali, drone ile havadan görüntülendi.
Görüntülerde, caminin minaresinin ayakta kaldığı, diğer kısımların kullanılamaz halde olduğu yer alıyor.
VANİKÖY CAMİİ YANGINI
Üsküdar’da bulunan Tarihi Vaniköy Camii’nde 15 Kasım 2020 tarihinde yangın çıktı. Camii, yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, caminin ait olduğu vakfın yöneticisi Uğur Vanioğlu hakkında ‘taksirle yangına neden olma’ suçundan soruşturma başlatıldı.
Üsküdar'da yanan tarihi Vaniköy Camii'nin son hali havadan görüntülendi VİDEO
TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ
Soruşturma kapsamında yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı tespit edildi. Savcılık, 21 Ocak 2021 tarihinde soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verdi.