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    Üsküdar'da yanan tarihi Vaniköy Camii'nin son hali havadan görüntülendi

    Çıkan yangında kullanılamaz hale gelen tarihi Vaniköy Camii'nin son hali, drone ile havadan kaydedildi.
    • İHA
    • 24.05.2021 - 11:08
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 11:19
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    Üsküdar'da yanan tarihi Vaniköy Camii'nin son hali havadan görüntülendi

    İstanbul Üsküdar'da bulunan Tarihi Vaniköy Camii, 15 Kasım 2020 tarihinde çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale gelmişti.

    355 yıllık Vaniköy Camii’nin yangından 6 ay sonraki son hali, drone ile havadan görüntülendi.

    Görüntülerde, caminin minaresinin ayakta kaldığı, diğer kısımların kullanılamaz halde olduğu yer alıyor.

    VANİKÖY CAMİİ YANGINI

    Üsküdar’da bulunan Tarihi Vaniköy Camii’nde 15 Kasım 2020 tarihinde yangın çıktı. Camii, yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, caminin ait olduğu vakfın yöneticisi Uğur Vanioğlu hakkında ‘taksirle yangına neden olma’ suçundan soruşturma başlatıldı.

    Üsküdar'da yanan tarihi Vaniköy Camii'nin son hali havadan görüntülendi VİDEO


    TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

    Soruşturma kapsamında yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı tespit edildi. Savcılık, 21 Ocak 2021 tarihinde soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verdi.

    Üsküdar da yanan tarihi Vaniköy Camii nin son hali havadan görüntülendi #1

    Üsküdar da yanan tarihi Vaniköy Camii nin son hali havadan görüntülendi #2

    Üsküdar da yanan tarihi Vaniköy Camii nin son hali havadan görüntülendi #3

    Üsküdar da yanan tarihi Vaniköy Camii nin son hali havadan görüntülendi #4

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