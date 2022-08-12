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    ÜsküdarFest'e 3 günde 300 bin kişi katıldı

    ÜsküdarFest'e 3 günde 300 bin kişi katıldı

    İstanbul’un gençleri, ÜsküdarFest'te buluştu, eğlencenin tadına vardı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 3 günde 300 binin üzerinde ziyaretçi ağırladıklarını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2022 - 13:46
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 14:07
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    Üsküdar Belediyesi, Türkiye’nin en genç festivalini düzenledi…

    İstanbul'un en güzide tarihi ilçelerinden biri olan Üsküdar’daki festival, megakenti adeta inletti.

    Türkiye’nin önemli sesleri sahne aldı

    Harem etkinlik alanında düzenlenen ÜsküdarFest 2022’de Sefo, Kolpa, Pinhani, İkilem, Derya Uluğ ve Ceza sahne aldı.

    3 günde 300 bin kişi

    Üsküdar’ı bilim, sanat ve kültür merkezi haline dönüştüren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in ev sahipliğinde gerçekleşen ÜsküdarFest’e 3 günde 300 bin kişi katıldı.

    9 Ağustos'ta başlayıp 11 Ağustos'ta sona eren festivalde 7'den 70'e herkes müzik ziyafetine ücretsiz bir şekilde ulaştı.

    ÜsküdarFest e 3 günde 300 bin kişi katıldı #1

    “Sizi çok seviyoruz”

    Sosyal medya hesabından ÜsküdarFest’e katılan herkese teşekkür eden Başkan Türkmen, “Dolu dolu 3 gün ve kapı giriş rakamlarına göre 300 binin üstünde ziyaretçi. Gençler, anneler, babalar herkes huzur içinde, tek bir tartışma bile yaşanmadan, Üsküdar’a yakışan bir nezaketle başladı, coşkuyla bitti. Sizi çok seviyoruz. Tekrar buluşmak üzere…” dedi.

    ÜsküdarFest e 3 günde 300 bin kişi katıldı #2

    ÜsküdarFest e 3 günde 300 bin kişi katıldı #3

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    ÜsküdarFest e 3 günde 300 bin kişi katıldı #6

    ÜsküdarFest e 3 günde 300 bin kişi katıldı #7

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