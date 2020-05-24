Ustaların tarifiyle Cevizli Kadayıf #evdepişir

Ramazan Bayramı tatlısız olmaz dedik ve ustalarından orijinal Cevizli Kadayıf tarifi ile ağızlarınızı tatlandırmaya geldik…

Ramazan ayının bereketiyle kurduğumuz iftar ve sahur sofralarının ardından heyecanla beklediğimiz Ramazan Bayramı’nda ağızlarınızı tatlandıracak tatlı tarifleriyle sizlerle olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Hatay’lı kadayıf ustalarından aldığımız püf noktalarla hazırladığımız bu tatlıyı çok beğenecek ve sevdiklerinizle tarifi paylaşmak isteyeceksiniz. Nefisyemek.com olarak bu bayramda da birbirinden lezzetli tatlıları sizlerle paylaşıyor ve #evdekal diyoruz. Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun…

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

Siz bugün ne pişirdiniz?

Cevizli Baklava Tarifi VİDEO

GÖNÜLLERİN SEVGİLİSİ: CEVİZLİ KADAYIF

Cevizli iç harcıyla ve çıtırlığıyla gönüllere taht kurmuş tatlıyı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…

MALZEMELER

500 gr çiğ kadayıf

250 gr tereyağı

1 su bardağı ceviz

Şerbeti için;

2,5 su bardağı su

2,5 su bardağı şeker

YAPILIŞI

Orta boy bir tencerede şeker ve su kaynatın. Hafif yoğunlaştıktan sonra ocaktan alın oda sıcaklığına gelinceye kadar soğutun. Kadayıfı derin bir kaba alıp didikleyin. Tereyağını eritin ve didiklediğiniz kadayıfın üzerine dökün. Kadayıfın her yerine tereyağını bulayın ve yarısını yağladığınız fırın tepsisine alıp eşit olacak şekilde yayın. Kırdığınız ceviz parçalarını kadayıfın üzerine serpin. Ayırdığınız kadayıfı cevizlerin üzerine yayın ve elinizle bastırarak şekil verin. Önceden ısıttığınız 180°C deki fırında yaklaşık 25 dakika üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Fırından aldığınız kadayıfın üzerine soğuyan şerbeti dökün. 15-20 dakika şerbetin çekmesini bekleyin. Ilıkken ya da soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

gize[email protected]