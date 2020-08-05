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    Üstün Asutay hayatını kaybetti

    Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Üstün Asutay, 82 yaşında hayata veda etti.
    • AA
    • 05.08.2020 - 02:05
    • Güncelleme : 05.08.2020 - 02:05
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    Üstün Asutay hayatını kaybetti

    "Kuruntu Ailesi", "Bizim Mahalle" ve "Uzaylı Zekiye" adlı dizilerin yanında "Evdekiler", "Vatandaş Ahmet Efendi" ve "Selamsız Bandosu" adlı filmlerdeki karakterleriyle unutulmaz oyuncular arasına yer alan sanatçı Üstün Asutay, bir süredir özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.

    Üstün Asutay hayatını kaybetti #1

    "ŞAKALARINI DA ALIP GİTTİ"

    Yaşamını tiyatroya adayan sanatçının oğlu Mert Asutay'ın eşi Şirin Asutay, kişisel sosyal medya hesabında, "Tiyatromuzun duayeni, canımız, babamız Üstün Asutay'ı bu akşam kaybettik. Şakalarını da alıp gitti." sözlerini paylaştı.

    Üstün Asutay hayatını kaybetti #2

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