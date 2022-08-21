Uygur kavurma makarnası yeni ilgi odağı oldu

Uygur Türkülerinin, Türklerle buluşturduğu kavurma makarnası büyük ilgi gördü.

Her biri diğerinden farklı lezzette olan makarnaya, yeni bir çeşit daha katıldı. Makarna çeşitlerine son katılan ve Uygur Türküleri tarafından yapılan "kavurma makarnası" da ilgi odağı oldu.

2011 yılında gelen Uygur Türkü Nejat Kurban, doğup büyüdüğü toprakların yöresel lezzetlerini Türkiye'ye taşıdı.

Kurban, burada makarna kavurmasının yanı sıra lağman, polo, ve Uygur pilavı gibi geleneksel tatları İstanbullularla tattırıyor.

Mesainin çoğunu kavurma makarnası alıyor

Sabah erken saatlerde başlayan mesai saatinin ilgi odağı makarna kavurması.

Yapımı zahmetli olan kuru makarna kavurmasının önce yüksek proteinli un, su, tuz ve yumurta ile hamuru hazırlanıyor.

Dinlenmeye alınan hamur, 3 kez daha yoğrulup bekletildikten sonra usta eller tarafından uzun çubuklar şeklinde parçalara ayrılıyor.

Tekrar dinlendirilen hamur büyük bir spiral haline getirilerek üzeri yağlandıktan sonra tepsiler içinde üstü kapatılarak bu kez 5-6 saat sürecek 3. dinlenme aşamasına geçiliyor.

Makarnanın yapılışı

Spiral şeklindeki hamur, elle çekiştirilerek ve tezgaha vurularak kalın bir sicim şekline getiriliyor.

Bir parmak boyunda parçalara kesilen sicim şeklindeki hamur, kaynar tuzlu suda 4 dakika haşlanıp soğuk suda yıkanıyor.

Makarnanın türüne göre etli, tavuklu veya sebzeli bir sosta kavrulan makarnanın en önemli malzemesi kullanılan baharatlar. Bazıları Türkiye'de bulunamayan bu baharatlar Çin'den getiriliyor.

Üzerine susam serpilerek sıcak servis edilen kuru makarna kavurmasına özellikle hamur işinden vazgeçemeyen gençler rağbet gösteriyor.

İtalyan makarnasından daha eski bir tarihe sahip

Kurban, makarnanın ata yurdundan geldiklerini belirterek, "Aslında İtalyan makarnasından daha eski bir tarihe sahip. O yüzden Türkiye'de Uygur mutfağını tanıtmak için böyle bir mekan açtık." dedi.

"Bu kadar güzel olmasının sebebi zahmetli olması"

Makarnalarının İtalyan makarnasından daha farklı olduğunu anlatan Kurban, "Bizim makarnamızın bu kadar güzel olmasının sebebi zahmetli olması. Normal makarnalar hamur şekline getiriliyor ve kesme aşamasına geçiliyor. Biz hamuru yaptığımız zaman 2-3 kez dinlendiriyoruz ve birkaç kez yoğuruyoruz. Yoğurma süreci, hamurun çiğnenebilirliğini artırıyor. Sonra açık pişirme aşamasına geçiyoruz." diye konuştu.

"Arpadan yapılmış siyah sirke kullanıyoruz"

AA'nın haberine göre; Kurban, Türkiye'de makarnanın, marketten hazır alınıp haşlanarak tüketildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bizim evde makarna deyince annelerimize un alıyoruz. Hamur şekline getirilip geleneksel şekilde yapıyoruz. Normal günlerde bile yapıyoruz bu yemeği. Annelerimiz çok ustalaşmış, evin içinde bu yemek bir saat içinde hazır oluyor. Bazı baharatlar Türkiye'de bulunmuyor, yurt dışından getiriyoruz. 10-11 çeşit baharat kullanıyoruz. Sarımsak, zencefil, salça ve siyah sirke gibi. Türkiye'de beyaz veya üzüm sirkesi kullanılır. Biz arpadan yapılmış siyah sirke kullanıyoruz. Uzak Doğu'dan getirdiğimiz kuru baharatlar var. Bunları karıştırarak yapıyoruz." dedi.