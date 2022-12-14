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    "Uyku problemi yaşıyorum" diyenler buraya! Bu 5 içecek mışıl mışıl uyumanızı sağlıyor!

    Siz de uykuya dalarken sorun mu yaşıyorsunuz? Gece iyi bir uyku çekmek için yardıma ihtiyaç duyuyorsanız bu 5 içeceğin faydasını göreceksiniz...
    • 14.12.2022 - 17:34
    • Güncelleme : 14.12.2022 - 17:35
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    'Uyku problemi yaşıyorum' diyenler buraya! Bu 5 içecek mışıl mışıl uyumanızı sağlıyor!

    Uyku sorunu bazen başa çıkalamaz hale gelebiliyor. Özellikle erken kalktığınız dönemlerde uyku sorunu yaşayabilirsiniz.

    Okul ya da iş nedeniyle sabah erken kalkma stresi, uykuya dalma problemi yaratabiliyor.

    Özellikle kalabalık bir şehirde yaşıyorsanız, bu baş belası sorundan kurtulmanız güç olabiliyor. Anksiyete ile baş eden kişiler, uykularını tam anlamıyla alamayınca psikolojik ve ruhsal olarak çöküyor.

    Eğer siz de uykuya dalarken büyük sorun yaşıyorsanız ve uykuya dalmak için sabahı sabah ediyorsanız mutlaka bu içecekleri deneyin...

    Papatya çayı

    Papatya çayı, hafif yatıştırıcı ve kas gevşetici etkisi nedeniyle rahat uyumayı sağlıyor. Araştırmacılar papatya çayının sakinleştirici ilaçlara benzer bir etki göstererek kişinin endişelerini gidermeye katkıda bulunduğunu ve uykuya dalmayı kolaylaştırarak uyku kalitesini artırdığını öne sürüyor.

    'Uyku problemi yaşıyorum' diyenler buraya! Bu 5 içecek mışıl mışıl uyumanızı sağlıyor! #1

    Badem sütü

    Badem sütü uyku kalitesini artırıyor. Hatta badem sütü, melatonin ve magnezyum içeriği ile uykuyu teşvik eden hormon ve mineraller içeriyor. Magnezyum, özellikle yetişkinlerde uyku kalitesini artırmaya yardımcı oluyor.

    Vişne hoşafı

    Vişne hoşafı uykuyu tetikliyor. Uykusuzlukla ilgili yapılan araştırmada, uyumadan önce vişne suyu içmenin uyku kalitesini arttırdığı belirtildi.

    Sıcak süt

    Sütün içerisinde triptofan bulunur. Triptofan melatonin hormonunun salgılanmasını tetikler. Melatonin biyolojik saatimizi düzenler ve uyumamıza yardımcı olur. Uyumadan önce bir bardak ılık süt içmek bu nedenle oldukça faydalıdır.

    Nane çayı

    Uyumadan önce nane çayı içmek, sakinlik duygusu ve kas gevşetici etkisi verir. Nane ayrıca, hazımsızlık veya diğer sindirim sistemi sorunlarında, gazı ve şişkinliği hafifleterek uykuya neden olur.

    'Uyku problemi yaşıyorum' diyenler buraya! Bu 5 içecek mışıl mışıl uyumanızı sağlıyor! #2


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