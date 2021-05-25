Uzak adalardaki plastik çöpler, sıcaklıkları 2.5 santigrat derece artırıyor

Bilim insanları, plastik atıkların yol açtığı sıcaklıkların canlı yaşamını olumsuz etkilediğini bildirdi.

Uzak adalardaki plastik atıkların hava sıcaklığına etkisi araştırıldı.

Güney Pasifik'teki Henderson Adası ve Hint Okyanusu'ndaki Avustralya'nın uzak bir bölgesi olan Cocos Adaları'nda yapılan araştırma, plastik kirliliğinin bir yalıtkan görevi görerek kumun sıcaklığını artırdığını ortaya çıkardı.

PLASTİK ÇÖPLERDEKİ TEHLİKE

Buna göre söz konusu iki uzak ada grubunun sahillerinde biriken plastik kalıntıların, yerel sıcaklıkları yaklaşık 2.5 santigrat derece artırdığı kaydedildi.

Araştırmacılar, plastik kirliliğinin bir sonucu olarak günlük sıcaklık dalgalanmalarının kıyı ekosistemleri için önemli etkileri olabileceği konusunda uyardı. Deniz kaplumbağaları ve göçmen kıyı kuşları gibi hayvanların bu durumdan olumsuz etkilendiğine dikkat çekildi.

METREKARE BAŞINA 3 KİLO PLASTİK ATIK BULUNDU

Guardian'ın haberine göre, belirtilen iki konumdaki plastik kirliliğinin daha önce yarım milyondan fazla yengeci öldürdüğü tespit edilmişti.

Sonuçları "Hazardous Materials" adlı dergide yayınlanan araştırmada, adaların plajlarında metrekare başına 3 kilograma kadar plastik bulunduğu bilgisine yer verildi.

Plastik kirliliğinin günlük maksimum sıcaklıklarda yaklaşık 2.5 santigrat derecelik bir artışa ve 1.5 santigrat derece düşüşe yol açtığı aktarıldı.

265 TON PLASTİK ÇÖP

Henderson ve Cocos Adaları'nda yapılan önceki araştırmalarda, sırasıyla 38 milyon ve 414 milyon adet plastik çöpe rastlandığı, bunun da toplamda 256 ton ağırlığa tekabül ettiği bildirildi.

Çalışmanın baş yazarı Tazmanya Üniversitesi'nden Jennifer Lavers, sıcaklıklardaki plastik bağlantılı artışın, tropikal kıyı ekosistemlerinde hayati role sahip olan sahil tortusunda yaşayan organizmalar olan mayofauna üzerinde yıkıcı etkilere sahip olabileceğini söyledi.

"PLASTİK ATIK YÖNETİMİ DEĞİŞMELİ"

"Solucanlara eşdeğerdirler. Onlar temelde toprağı alt üst eden yaratıklardır. Plastikler üst üste yığıldığında yalıtım katmanı oluşuyor. Bu da sıcaklığı hızla çoğu hayvan için uygun olmayan bir noktaya yükseltiyor." diye konuştu.

Lavers, tüm bunların sonucunun "kıyı ölü bölgeleri" şeklinde ortaya çıkabileceğine vurgu yaptı.

Araştırmacılar, plastik atığın yönetimi konusunda acilen önemli değişikliklerin gerekli olduğunu sözlerine ekledi.