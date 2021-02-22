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    Uzay tutkunu Abdülkadir Topkaç hayatını kaybetti

    Uzaya olan merakıyla bilinen Topkaç, 67 yaşında kansere yenik düştü. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım, Topkaç'ın vefatıyla ilgili mesaj paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2021 - 11:15
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 11:34
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    Uzay tutkunu Abdülkadir Topkaç hayatını kaybetti

    Sosyal medyada paylaşılan videolarla tanınan amatör astronom Abdülkadir Topkaç, yaşamını yitirdi.

    KANSERE YENİLDİ

    Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi’nde kanser tedavisi gören Abdülkadir Topkaç, 67 yaşında hayata gözlerini yumdu.

    Topkaç'ın cenazesi, bugün memleketi Diyarbakır'da toprağa verilecek.

    NASA'YA MEKTUP GÖNDERDİ

    Astronomi alanında amatör çalışmalar yapan Abdülkadir Topkaç, 1992 yılında NASA'ya Ay'ın Dünya çevresindeki hareketinin dairesel olmadığını belirten bir mektup göndermişti.

     

    Uzay tutkunu Abdülkadir Topkaç hayatını kaybetti #1

    UZAY AJANSI BAŞKANI: AY'A ULAŞTIĞIMIZI GÖRMESİNİ ÇOK İSTERDİM

    Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Topkaç'ın ölümüyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzay sevdalısı Abdülkadir Topkaç'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Ay'a ulaştığımızı görmesini çok isterdim. Rabbimden kendisine rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

    TELESKOBU BOZULUNCA YENİSİ SATIN ALINDI

    Genç yaşlarda astronomiye ilgi duymaya başlayan Topkaç, dönemin Sovyetler Birliği'nden getirilen bir teleskopu satın alarak Ay'ı, gezegenleri ve yıldızları incelemeye başlamıştı.

    Topkaç'ın teleskobu bozulmuş, sosyal medyada düzenlenen kampanyayla kendisine yeni bir teleskop satın alınmıştı.

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