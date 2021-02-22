Uzay tutkunu Abdülkadir Topkaç hayatını kaybetti

Uzaya olan merakıyla bilinen Topkaç, 67 yaşında kansere yenik düştü. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım, Topkaç'ın vefatıyla ilgili mesaj paylaştı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarla tanınan amatör astronom Abdülkadir Topkaç, yaşamını yitirdi.

KANSERE YENİLDİ

Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi’nde kanser tedavisi gören Abdülkadir Topkaç, 67 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Topkaç'ın cenazesi, bugün memleketi Diyarbakır'da toprağa verilecek.

NASA'YA MEKTUP GÖNDERDİ

Astronomi alanında amatör çalışmalar yapan Abdülkadir Topkaç, 1992 yılında NASA'ya Ay'ın Dünya çevresindeki hareketinin dairesel olmadığını belirten bir mektup göndermişti.

UZAY AJANSI BAŞKANI: AY'A ULAŞTIĞIMIZI GÖRMESİNİ ÇOK İSTERDİM

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Topkaç'ın ölümüyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzay sevdalısı Abdülkadir Topkaç'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Ay'a ulaştığımızı görmesini çok isterdim. Rabbimden kendisine rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

TELESKOBU BOZULUNCA YENİSİ SATIN ALINDI

Genç yaşlarda astronomiye ilgi duymaya başlayan Topkaç, dönemin Sovyetler Birliği'nden getirilen bir teleskopu satın alarak Ay'ı, gezegenleri ve yıldızları incelemeye başlamıştı.

Topkaç'ın teleskobu bozulmuş, sosyal medyada düzenlenen kampanyayla kendisine yeni bir teleskop satın alınmıştı.