Japonyalı bilim insanları, 5 yıllık fare spermlerinden uzay yavruları üretti

Japonya'da bilim insanları, 2013 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) götürülen ve 2019 yılında Dünya'ya getirilen fare spermlerinden uzay yavruları üretti.

Japonya'da Yamanashi Üniversitesi'nde bilim insanları, uzayda yaklaşık 5 yıl fare spermlerini saklayarak fare yavruları üretti.

Dondurulup kurutularak uzaya taşınan spermlerin, uzayda 200 yıldan fazla saklanabileceği ifade edildi.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA GELİŞTİRİLEN METOTLA UZAYA TAŞINDI

Bilimsel çalışmanın amaçları arasında uzun uzay yolculukları sonrasında uzayda veya başka gezegenlerde üremenin mümkün olup olmadığını değerlendirme olduğunu vurgulayan bilim insanları, canlı hayvan veya hücrelerin bu deney için uygun olmadığını belirtti.

Spermler, İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD Savunma Bakanlığı tarafından kan plazması ve penisilini zarar vermeden uzak mesafelere taşımak için geliştirilen, dondurularak kurutulma yoluyla 2013 yılında uzaya götürüldüğü ve 2019 yılında Dünya’ya geri getirildi.

SPERM, UZAYDA 200 YILDAN FAZLA SAKLANABİLİYOR

Bilim insanları, sperm DNA'sının veya doğurganlığının uzay radyasyonundan etkilenmeden genetik açıdan normal fare yavruları elde ettiklerini açıkladı. Deneyin sonuçları, spermin uzayda 200 yıldan fazla saklanabileceğini gösterdiği ifade edildi.

SONRAKİ NESİLLERDE HERHANGİ BİR FARK GÖRÜLMEDİ

Deney sonucunda yayınlanan makalede “Uzay yavruları, yer kontrol yavrularına kıyasla herhangi bir farklılık göstermedi ve sonraki nesillerinde de herhangi bir anormallik yoktu” ifadelerini kullanıldı.