Uzayı görüntüleyen Türk, ödüle layık görüldü

Astrofotoğrafçı Mehmet Ergün, güneşin önünden geçen Uluslararası Uzay İstasyonu’nu, SpaceX firmasının Crew Dragon kapsülüyle birlikte görüntüledi. Bu fotoğraf ödül aldı.

Çıplak gözle görmenin imkansız olduğu uzayda bulunan galaksiler, Samanyolu, yıldızlar gibi gök cisimlerini özel teleskop yardımı ile görüntüleyen astrofotoğrafçı Mehmet Ergün, ortaya inanılmaz fotoğraflar çıkartıyor.

İlk bakışta gerçek olduğuna inanılmayan, bilim kurgu filmlerinden bir sahne olduğu düşünülen uzayın fotoğrafları, görenleri hayrete düşürüyor.

AYLARCA HAZIRLIK YAPTIĞI KARE İLE NASA’NIN ÖDÜLÜNÜ ALDI

Mehmet Ergün, uzayda yaşanan nadir anlardan olan güneşin önünden geçen Uluslararası Uzay İstasyonu’nu (NASA) yakalamak için aylarca hazırlık yaptı.

Astrofotoğrafçının istediği oldu ve aylarca teknik denemeler yaptığı kareyi 3 Mayıs 2021 tarihinde yakaladı.

Elon Musk’un sahibi olduğu SpaceX firmasının uzaya gönderdiği Crew Dragon kapsülünün uzay istasyonuna bağlı olduğu anda o kareyi yakalayan Mehmet Ergün’e, NASA tarafından günün gök bilim görseli ödülü verildi.

UZAY KARANLIK VE SİYAH DEĞİL

Niğde’de doğan ve çocukluğunda uzaya bakıp gözlem yapan Ergün, 6 yaşına geldiğinde babası ile birlikte Almanya’ya taşındı.

İlk uzay fotoğrafını 2014 yılında ayın evrelerini görüntüleyerek başlayan Ergün, daha sonra özel teleskoplar ve fotoğraf makineleri kullandı.

Astrofotoğrafçı, uzayın karanlık ve siyah olmadığını çektiği fotoğraflar ile göstermeye çalıştı.

1 SANİYELİK ÇEKİM İÇİN 10 SAAT HAZIRLIK

Ergün, “6 yaşında Almanya’ya geldim, uzaya merakım Türkiye’de köyde başladı. Ender görülen gökyüzü etkinliklerini fotoğraflıyorum. Örneğin bir ay veya güneş tutulması, güneşin veya ayın önünden geçen uluslararası uzay istasyonu, dünyaya yaklaşmakta olan bir kuyruklu yıldız da olabilir. Çekim için çok özel teleskoplar kullanıyorum. 1 saniyelik çekim için 10 saat boyunca hazırlık yapmam gerekiyor.” dedi.

“BİR ASTROFOTOĞRAFÇININ ALABİLECEĞİ EN ÜST ÖDÜL”

Uzay fotoğrafları ile NASA tarafından ödüle layık görüldüğünü hatırlatan Ergün, “Çektiğim en özel fotoğrafta SpaceX şirketinin Crew Dragon kapsülü yer almaktadır. Çektiğim fotoğraf, NASA tarafından APOD (Astronomy Picture of the Day) günün gökbilim görseli seçildi. Dünyada birçok uzay insanları bu görselleri takip eder. Çoğunlukla NASA’nın uzay görevleri sırasında çektiği fotoğraflar burada yayınlanır. Bir astrofotoğrafçının alabileceği en üst ödül budur.” diye konuştu.