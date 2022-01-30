Üzerine afiyet: Balık sonrası neden helva yenir? Duyan 'çok mantıklı' diyor...

Üzerine afiyet: Balık sonrası neden helva yenir? Duyan 'çok mantıklı' diyor...

Balıktan sonra neden helva yenir sorusuna herkesin cevabı "öldüğünü anlasın diye" oluyor. Ancak aslında arkasında yatan neden oldukça mantıklı. Peki balığın üstüne neden helva yeriz?

Balıktan sonra neden helva yenir konusu üzerine bir çok fıkra bulunuyor ancak en çok bilinenini şöyle iliştirelim; Öldüğünü anlasın diye...

Aslında birçoğumuz balıktan sonra helva yememize rağmen neden ve niçin yediğimizi bilmeden tüketmekteyiz.

İster evde ister dışarıda balık yediğinizde menülerde sıcak helva eşlik eder.

BALIKTAN SONRA NEDEN HELVA YENİR

Balığın üzerine helva yememizin sebebi aslında tamamen sağlığımızla alakalı.

Balık sonrasında diğer tatlı çeşitleri değil de neden helva yenir sorusu kafanıza takılmıştır. İşte sebebi şöyle açıklanıyor:

Sütlü tatlı türleri balıkların bayat olması ihtimaline karşı asla tüketilmemelidir. Diğer yandan şerbetli tatlılar şeker oranının yüksekliği ve mide rahatsızlığına neden olacağından aynı şekilde tercih edilmemesi gereken tatlı çeşididir. Bundan dolayı en ideal tatlı helvadır.

SIRRI TAHİNDE SAKLI

Bu sebebin dışında Helva yenmesinin en önemli sebebi; içeriğinde bulunan tahindir.

Balık tüketirken alınan ağır metaller, radyasyon ve bazı ilaçların yarattığı etkilerden vücudu korumak ve denizlerde oluşan kirlilik nedeniyle balıklarda bulunan ağır metalleri sıfırlamak için ve vücuda giren fosfor miktarını düzenleyerek, midedeki asit dengesi normale döndürür.

Her balık yemeğinden sonra çok aşırıya kaçmadan helva yemek son derece sağlıklıdır.