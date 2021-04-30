Euro
9.967
0.03%
Dolar
8.2875
1.03%
Altın
470.64
0.73%
Borsa
1.398
-0.26%
Bitcoin
467.857
7.33%
EXEN Coin
26.92
-2.00%
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 17 C

    Uzman çavuş kansere yenik düştü

    Bir süredir kanser tedavisi gören Erzincanlı jandarma uzman çavuş Furkan Sancar, yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 30.04.2021 - 11:14
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 11:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Uzman çavuş kansere yenik düştü

    Tokat’ın Turhal ilçesinde görev yapan jandarma uzman çavuş Furkan Sancar, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    "HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

    Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, taziye mesajı yayınlayarak, “İlçemiz Yaylayolu köyü nüfusuna kayıtlı, Tokat Turhal ilçesinde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Furkan Sancar lenf kanseri sebebiyle tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Kahraman askerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm silah arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.” ifadelerine yer verdi.

    Furkan Sancar

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir