Şırnak'ta görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Alperen Balli, memleketi Osmaniye'deki nikah törenine damatlık yerine askeri kamuflajıyla katıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Alperen Balli, nişanlısı Merve Kurman ile evlenmek için Kadirli Belediyesi nikah memurluğuna başvurdu.

Balli, belediyede düzenlenen nikah törenine askeri kamuflajla katıldı.

Çift, tören sonunda yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Uzman çavuş, nikah masasına askeri kamuflajla oturdu VİDEO

"ÇOK MUTLUYUM"

Törenin ardından açıklama yapan Balli, nikah masasına kamuflajla oturmayı çok istediğini ve bunu gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Balli, nişanlısının da bu isteğini olumlu karşıladığını belirterek "Askeri üniforma ile nikahım kıyıldı. Allah böyle mutlulukları herkese nasip etsin. Çok mutluyum." dedi.