Uzmanından lodoslu havalarda kombi kullanımı için tavsiyeler Lodoslu havalarda güvenli kombi kullanımı için bakım yaptırmak, emniyet sistemli ürünleri tercih etmek gerekiyor.

AA

Havaların soğumasıyla kombi kullanımının artacağı bir döneme girilirken, uzmanlar, özellikle lodoslu havalarda güvenli kombi kullanımı için dikkat edilmesi gerekenler hakkında kullanıcıları uyarıyor.

Kombilerin yanlış kullanımı durumunda özellikle lodoslu havalarda karbonmonoksit zehirlenmesine yol açılabileceğinin altını çizen uzmanlar, tüketicilerin alacağı birkaç önlemle olumsuz olayların önüne geçilebileceğine dikkat çekiyor.

Ustalara göre, bakımlarını düzenli yaptırmak ve emniyet sistemli ürünleri tercih etmek tüketicilerin güvenli kombi kullanımı için alabileceği önlemlerin başında geliyor.

Kombi bakımını atlamamak gerekiyor

Kombilerin uzun yıllar güvenli bir şekilde, ilk günkü verim ve tasarruf oranlarıyla kullanılabilmesi için periyodik kombi bakımına önem verilmesi gerekiyor.

Bakımlar sırasında can güvenliği için tüm emniyet sistemlerinin, faaliyetlerinin ve sağlamlıklarının kontrol edilmesi güvenli kullanım için atlanmaması gereken konular arasında başta geliyor.

Orijinal baca kullanılmalı

Ayrıca kombilerin montajında orijinal baca kullanımı ve baca montajlarının doğru yapılması da azami öneme sahip.

Yetkili servislerden hizmet alınmalı

Bakım yaptırmak isteyen tükecilerin ise muhakkak yetkili servislerden hizmet alması gerekiyor.

Lodoslu havada güvenli kullanım için ipuçları

Uzmanlar, doğalgaz kullanılan ortamlarda zehirlenmelerin, tam yanmanın sağlanamamasından dolayı ortaya çıkan karbonmonoksit gazı nedeniyle meydana geldiğini belirtiyor ve bu gazın tesisatta meydana gelen bir kaçak sonrası kapalı alanlarda çok miktarda birikme yapmasının zehirlenmelere sebep olabileceğini belirtiyor.

Cihazın bulunduğu odadaki menfezlerin açık olması gerekiyor

Lodoslu havalarda baca çekişinin olumsuz yönde etkilendiğini belirten uzmanlar, bacalı cihazın bulunduğu odadaki menfezlerin açık olmasının hayati önemde olduğunu belirtiyor.

Cihazın baca bağlantı flekslerinin yıpranmamış ve delinmemiş olması gerek

Cihazın baca bağlantı flekslerinin yıpranmamış, delinmemiş olması ve flekslerin baca girişleri ile arasındaki boşluğun sıcaklığa dayanıklı malzeme ile sızdırmaz hale getirilmesi de bir diğer önemli nokta.

Kombinin çalışmasını engelleyen emniyet sistemi

Uzmanlara göre hayat kurtaran bir diğer önlem de bacanın çekmemesi durumlarında devreye girebilmesi için kombinin çalışmasını engelleyen emniyet sisteminin bulunması.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)