Uzmanlar öneriyor: Faturalardan tasarruf etmek için 6 önemli ipucu!

Kış aylarında daha fazla harcanan elektrik, doğalgaz, su faturalarından bu yöntemlerle tasarruf edebilirsiniz. Uzmanlar öneriyor...

Kış aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar çoğunlukla evde vakit geçiriyor. Isınmak için daha fazla doğalgaz harcıyor.

Televizyon, bilgisayar, çamaşır ve bulaşık makineleri gibi elektronik aletler daha sık kullanılıyor. Özellikle kalabalık bir aileyseniz bu durum kaçınılmaz.

Kış aylarında daha fazla kabaran faturalarla karşı karşıya kalıyoruz. Hayliyle ödemezi daha zor oluyor.

Elektrikli ev eşyalarının doğru kullanımları faturanızı yarı yarıya indiriyor. Bununla birlikte kombi ayarlarından tuvaletinize kadar hiç bilmediğiniz noktalar tasarruf etmenizi sağlayabilir.

Birkaç küçük taktik uygulayarak kabaran faturalarınızı indirebilirsiniz. Bunun için 6 önemli ipucu verdik.

Deneyenlerin memnun kaldığı bu küçük taktikleri mutlaka atlamayın. Asla pişman olmayacaksınız...

Tasarruf etmek için bu ipuçlarını deneyin!

- Çamaşır ve bulaşık makinelerinizi elektriğin indirimli olduğu gece saatlerinde çalıştırın. Bu size %10 elektrik tasarrufu sağlar.

- Elektrik süpürgenizi haftada en fazla 2 kez çalıştırın. Diğer temizlikler için gırgır ve el süpürgesi kullanabilirsiniz.

- Alacağınız kombi elektronik ateşlemeli olursa ısı tasarrufu sağlayabilirsiniz.

- Gündüz evinizin perdelerini açık tutun ve lamba yakmaktan kaçının.

- Çamaşırlarınızı kalorifer petekleri üzerinde kurutmayın. Bu odanın ısısını düşürür.

- Tuvalet rezervuarınızın içerisine bir iki damla boya atarak su sızdırıp sızdırmadığını test edin.